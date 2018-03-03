Во время столкновения под Радой правоохранитель применил газовый баллончик против журналиста

Сотрудник полиции применил газовый баллончик против корреспондента "Радио Свобода" Сергея Нужненко.

Со слов журналиста "Радио Свобода", он в этот момент вел фото - и видеосъемку утренних событий под зданием Верховной Рады в центре Киева. При нем было удостоверение журналиста, которое он держал перед собой. Камера была направлена в сторону палаток активистов.

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Несмотря на то, что журналист держал перед собой удостоверение, в один момент сотрудник полиции приблизился к корреспонденту со спины и распылил содержимое баллончика ему в лицо. После чего скрылся с места происшествия.

Полицейский с баллончиком направляется к журналисту // Радио Свобода

Стоит отметить, что в результате столкновений были задержаны более 100 человек. По данным полиции, травмы получили шестеро активистов и четверо правоохранителей. В "Движении освобождения" сообщают о десяти травмированных, одного из которых отправили на операцию.