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Во время технофеста Interpipe TechFest проведут масштабный опыт

11 Читати новину українською
Interpipe TechFest состоится в Днепре
Interpipe TechFest состоится в Днепре

Во время технофестиваля Interpipe TechFest-2018, который состоится в Днепре, специалисты проведут масштабный химический опыт. Таким образом организаторы попытаются привлечь внимание к химической отрасли.

Об этом сообщают организаторы.

В специальной локации Химлаб обещают горящие мыльные пузыри, опыты с жидким азотом и сухим льдом, разноцветное пламя и огнестойкая бумага.

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В течение 2-х дней в Химлабе можно будет увидеть десятки опытов, в которых различные химические реакции будут зажигать (в том числе под водой), взрывать, замораживать, получать новые вещества и не только. В программе запланировано 120 различных экспериментов. Кроме того, будет проведен рекордный опыт по разложению перекиси водорода.

"Перекись водорода часто применяется в лабораторных опытах. В нашем случае, ключевым отличием является масштаб. Мы хотим провести эксперимент с разложением перекиси водорода в бочке на 200 литров. Смешав перекись, моющее средство и катализатор, мы получим очень эффектный результат. Это будет фонтан из пены, причем ее количество превысит человеческий рост", – рассказал заведующий научно-исследовательской лаборатории ДНУ, кандидат химических наук Виталий Пальчиков.

Обычно такие мероприятия имеют крайне ограниченный бюджет. Именно с недостатком финансов связан миф, что якобы химия скучное занятие. Тогда как Interpipe TechFest – редкая возможность показать детям наиболее зрелищные и интересные эксперименты. По-настоящему познакомить их с наукой.

"Человек сталкивается с химией каждый день, даже если не догадывается об этом. Лично я люблю ее, потому что мне нравится открывать что-то новое... Вы можете создать какое-то полезное вещество, которого еще не было на планете", – сказал Виталий.

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Отдельная локация Химлаба будет посвящена интересному практикуму по изучению свойств газов. Кроме прочего, здесь два дня будет работать открытая молекулярная криогенная кухня. Поварами выступят сотрудники газовой компании Elme Messer Gaas AS. И каждый желающий сможет отведать приготовленные у него на глазах десерты. Важно, что все блюда с помощью жидких газов будут готовиться практически мгновенно. Например, для приготовления сливочного мороженого понадобится всего три минуты, а фруктового сорбе – еще меньше.

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Теги: Новости Украины Техно Новости Днепра
Источник: 24 Канал
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