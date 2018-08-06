Во время технофеста в Днепре построят с LEGO Хогвартс, Мстителей и Звезду Смерти

15-16 сентября в Днепре состоится самое масштабное LEGO-строительство осени. Специально к инженерному шоу Interpipe TechFest команда UkrBricks представит 15-метровый макет по миру Гарри Поттера, а также экспозицию, посвященную супергероям Marvel.

В прошлом году LEGO-строительство происходило на глазах 15 тысяч гостей техфеста. Тогда установили рекорд Украины – собрали самую длинную дорогу из LEGO. Ее протяженность составила 210 метров, а кроме самого железнодорожного полотна на стенде была выстроена полноценная инфраструктура – с домами, заводами и уличным трафиком.

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По словам координатора LEGO-строительства Максима Митякина, чтобы подготовить подобный макет нужно 2-3 месяца работы и усилия целого сообщества.

"Железной дорогой занимались 15 человек. Это достаточно долгий процесс, когда нужно заранее собирать отдельные части макета – здания и элементы ландшафта. Кроме нее мы также строили макет "Звезды Смерти" диаметром 1,3 метра. На "Звезду Смерти" у нас ушло около 100 тысяч деталей", – рассказал Максим Митякин.

Фестиваль удивит конструкциями из LEGO

Максим рассказывает, что фанатское сообщество LEGO насчитывает несколько сотен человек. Однако, костяк составляют 20 человек, которые не только собирают наборы, но и могут придумать, и собрать что-то уникальное. Чтобы популяризировать культуру LEGO в нашей стране, команда UkrBricks сотрудничает с множеством мероприятий, среди которых как масштабные – например, Всеукраинский фестиваль робототехники Robotica, так и региональные фестивали.

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Но самым масштабным по уровню подготовки является инженерное шоу Interpipe TechFest.

В этом году мы хотим продемонстрировать уникальный стенд, на который нас вдохновила новая часть "Фантастических зверей", что скоро выйдет в прокате. Это "Волшебный мир Гарри Поттера". Его площадь 15 квадратных метров и будет состоять он из нескольких локаций, которые узнает любой фанат книг Джоан Роулинг. Кроме Хогвартса мы построим село волшебников Хогсмид, стадион для квиддича, Запретный лес и другие места. Каждая локация будет наполнена персонажами, сказочными животными и чудовищами,

– обещает Максим.

Также конструкторы планируют порадовать зрителей другой, не менее популярной экспозицией. Речь идет о трех супергероях из вселенной Marvel: Капитан Америка, Оса и Железный Человек. На строительство каждого из героев пойдет почти 140 тысяч кубиков LEGO, а в высоту они достигнут около 2-х метров. Героев Marvel будут строить прямо на ТехФесте.

Посетителей Interpipe TechFest ждет яркое действо

"Я люблю работать с LEGO, потому что это универсальный и качественный материал. С ним многое зависит от воображения, ведь детали можно собирать и разбирать в различные конструкции, чтобы получать действительно впечатляющие макеты. Что мы и планируем показать на фестивале", – заключает Максим Митякин.

Двухметровые супергерои и грандиозный волшебный мир? Хорошие новости – ведь теперь, чтобы посетить Леголенд, не обязательно ехать в Данию. Достаточно найти немного свободного времени и заглянуть в Днепр. Ну и заказать билеты на Interpipe TechFest.

Звезда Смерти из LEGO на Interpipe TechFest 2017

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