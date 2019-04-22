Во время терактов на Шри-Ланке погибли трое детей известного миллиардера из Дании

В кровавых терактах, которые потрясли Шри-Ланку во время пасхальных богослужений в ряде католических храмов, погибли трое детей самого богатого человека Дании – владельца компании ASOS Андерса Холька Поульсена.

Информацию подтвердили в пресс-службе бизнесмена. Там призвали с уважением относиться к конфиденциальности семьи и не требовать других комментариев, пишет Politiken.

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У 46-летнего Андерса Поульсена и его жены Анны было четверо детей. После трагедии на Шри-Ланке в живых осталась только одна.



Андерс Поульсен с женой Анной

Кто такой Андерс Поульсен?​ Датский миллиардер является самым богатым человеком в стране по данным агентства Bloomberg. Свое состояние он заработал, имея в собственности наибольшую долю акций сети розничной торговли одежды Asos. Также он является владельцем бренда Jack&Jones и имеет акции в Zalando. Кроме того, Поульсена называют крупнейшим частным землевладельцем Шотландии.

21 апреля в трех церквях и четырех отелях прогремели взрывы. По меньшей мере 290 человек погибли в результате серии терактов. Кроме того, известно об около 500 пострадавших.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за эти теракты. В то же время руководитель полиции Шри-Ланки информировал руководство 10 дней назад о том, что террористы-смертники планируют атаки на "выдающиеся церкви". Эту информацию он получил от иностранных разведок.

Как отмечают в полиции, взрывы были организованы террористами-самоубийцами. Правоохранители задержали 24 человека, подозреваемых в причастности к взрывам. Подробностей о личности задержанных и об их принадлежности к каким-то радикальным группировкам пока нет.

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