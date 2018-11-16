Во время Второй мировой войны за такую "политику" расстреливали, – эксперт о ситуации на Азове

С 2014 года продолжается война между Украиной и Россией на Донбассе. Несмотря на это, между двумя странами действует Договор о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Об этом в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал эксперт в сфере нацбезопасности и обороны, экс-депутат Верховной Рады Георгий Манчуленко.

Не представляю, как можно в состоянии фактической войны с Россией не денонсировать Договор о совместном использовании Азовского моря, основанный на Договоре о дружбе между Украиной и Россией (он теряет силу 1 апреля 2019 года). Нужно было, по меньшей мере в 2015 году, бить во все колокола на международной арене и говорить, что те позорные договоры между Украиной и Россией не выполняются, а аннексия Крыма – это нарушение всех возможных договоренностей. К сожалению, достаточно в колокола не били и дождались – Россия уже настолько обнаглела, что трудно себе представить,

– считает эксперт.

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Георгий Манчуленко отмечает, что нынешняя власть хочет продолжить совсем неприемлемую для Украины тактику – договариваться с РФ об акватории Азовского моря. Вести какие-то переговоры с Россией – это только себе вредить. "С одной стороны, вроде бы боремся, а с другой – тихонечко договариваемся. Это же бред!" – говорит эксперт.

Также Манчуленко отмечает, что власть должна была хотя бы во второй половине 2014 перебросить несколько кораблей на Азовское море и начать создавать там военно-морскую базу: "Разве для этого нужно было четыре года войны!? Не хочу употреблять здесь грубые слова, но они так и крутятся на языке ".

"Что касается компетентности тех людей, которые входят в состав СНБО, скажу следующее. Вспомните, когда был усилен контр разведывательный режим в Украине – после убийства Амины Акуевой. Через сколько лет войны? За такую "политику" в условиях Второй мировой войны расстреливали без суда и следствия, как саботажников", – подчеркнул Манчуленко.

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Напомним, 25 октября Европарламент принял резолюцию относительно ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте подчеркивают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.