Во время выборов в Украине оккупанты на Донбассе решили втихаря провести мобилизацию

Пока в Украине идут президентские выборы, второй тур которых состоится 21 апреля, пророссийские боевики на оккупированных территориях Донбасса решили провести учения "территориальной обороны". И украинская разведка выяснила, что под таким прикрытием оккупанты будут проводить мобилизацию.

В частности, разведка установила, что в период с 15 по 23 апреля пророссийские боевики и их "мобилизационные департаменты ДНР/ЛНР запланировали развернуть штабы территориальной обороны. Об этом рассказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

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По его словам, 15-17 апреля будут проходить учения по гражданской обороне с привлечением всех так называемых "республиканских силовых структур". При этом в псевдореспубликах введут административно-полицейский режим и предоставят правоохранительным органам дополнительные полномочия.

Особенно по розыску и задержанию граждан, которые избегают призыва на военную службу в составе российско-оккупационных войск,

– заявил Праута.

Украинские разведчики сообщили, что проведение в такой способ мобилизации вызывает возмущение среди местного населения. Напомним, оккупанты увеличили призывной возраст до 65 лет. А молодежь лишат возможности учиться и получать профессию и будут призывать к соединениям и частям "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" (армейские корпуса Вооруженных сил Российской Федерации).

Видео полного обращения представителя минобороны: