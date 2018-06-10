Рита Ора "потеряла" юбку во время выступления: пикантные фото
Горячая Рита Ора не стесняется демонстрировать свое тело. Поэтому во время выступления артистка осталась в коротких шортах и топе, избавившись пышной юбки.
Стройное тело артистка засветила на Лондонском стадионе "Уэмбли", сообщает The Daily Mail. К взволнованным зрителям Рита Ора вышла в черном топе и объемной яркой юбке. Сценический образ рыжеволосая певица дополнила спортивной обувью.
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Сценический образ Риты Ора
Во время выступления звезда исполнила новую песню под названием "Girls", которая имеет лесбийский текст. В популярном треке Рита Ора поет, что "иногда просто хочет целовать девушек". Вероятно, сценический цветной наряд символизировал ее принадлежность к ЛГБТ-сообществу. Все потому, что артистка, которая имеет отношения с Ендю Уоттом, не скрывает своей бисексуальности.
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Рита Ора, которая получила шквал критики от ЛГБТ-сообщества касаемо их дискредитации, обратилась к людям, объяснив слова провокационной песни.
Мне жаль, что слова моей песни наносят ущерб кому-то. "Girls" была написана для того, чтобы представить общественности мою правду. Трек воспроизводит реальный и честный опыт в моей жизни,
– объяснила Рита Ора.
Рита Ора во время выступления в Лондоне
Не обошлось выступление горячей Риты и без пикантного обнажения. Во время исполнения песни участники танцевального коллектива сняли ее пышную юбку, затем артиcтка осталась в черном топе и коротких оранжевых шортах. Зажигательные танцы и соблазнительный образ Риты Ора надолго запомнятся британским поклонникам звезды.
Рита Ора оголилась на сцене
Обольстительная Рита Ора
Сексуальное выступление Риты Оры
Пикантный образ Риты Оры