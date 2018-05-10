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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Во время выступления Словении на Евровидении 2018 пропал звук: видео

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Евровидение 2018: Леа Сирк из Словении
Евровидение 2018: Леа Сирк из Словении / Фото из открытых источников

Во втором полуфинале Евровидения 2018 во время выступления представительницы от Словении на пятнадцать секунд пропал звук. Однако, если взвесить насколько органично певица вернулась к исполнению песни после инцидента – становится понятно, что это было спланировано.

После того, как исчез звук – представительница Словении Леа Сирк на Евровидении 2018 сперва взволнованно спросила, куда исчез звук, и попросила вернуть его в микрофон.

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"Где музыка? Музыку, пожалуйста! Помогите нам", – взволнованно произнесла певица на сцене и призывала поддержать их аплодисментами. Однако, стоит отметить, что звук исчез в довольно подходящий момент и певица с легкостью вернулась к исполнению песни. Поэтому это не досадный инцидент, а спланированный номер.

Евровидение 2018 второй полуфинал – Словения – Леа Сирк – "Hvala, ne!": смотреть выступление онлайн

 

Возможно такой шаг сыграл не последнюю роль в том, что Словения в финал все же попала. И выступление певицы мы услышим еще 12 мая на главной сцене Евровидения 2018.

Теги: Евровидение 2018 LifeStyle Новости культуры Евровидение Музыка
Источник: 24 Канал
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