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Во всех городах Украины вырастут цены на воду из-за проблем с хлором, – Ассоциация Водоканалов

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Стоимость воды в Украине вырастет из-за проблем с хлором
Стоимость воды в Украине вырастет из-за проблем с хлором / Фото из свободных сетей

ПАО "Днепразот" возобновило работу, и хлор сейчас поступает в Водоканалы Украины. Однако из-за повышения цены на хлор стоимость воды в Украине вырастет минимум на 2-3% независимо от размера города.

Об этом в эфире "5 канала" рассказала вице-президент Ассоциации Водоканалов Украины Ольга Бабий.

24 канал сообщал, что по данным "Киевводоканала", в Украине существует угроза прекращения централизованного снабжения питьевой водой. Виной этому – прекращение поставки и производства жидкого хлора химическим предприятием "ДнепрАзот".

Повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды возрастет минимум на 2-3% независимо от размера города. Когда мы говорим об их ("ДнепрАзота") монопольное положение, то они де-факто не признаются монополистом, они просто являются монополистом и здесь надо будет с этим что-то делать. Это решение по "ДнепрАзоту" должны принимать компетентные органы, в частности Антимонопольный комитет и СБУ, поскольку это вопрос национальной безопасности,
– рассказала Бабий.

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Она также отметила, что теперь в Украине серьезно задумались над тем, чтобы компания "ДнепрАзот" не оставалась в дальнейшем монополистом.

"Мы сделаем выводы. И будем налаживать импорт, создавать резервы и иметь импортируемые контракты для предотвращения таких последствий в будущем", – сказала вице-президент Ассоциации Водоканалов Украины.

Она добавила, что ситуация с "ДнепрАзотом" оживила дискуссию о том, какие есть альтернативы очистке воды хлором.

"Я думаю, что мы сделаем хорошие выводы, срочно привлечем науку, определим типы очистки воды для разных городов Украины и реализуем это через программу "Питьевая вода", – рассказала Бабий.

Теги: Новости Украины Деньги Тарифы коммунальные услуги хлорный коллапс
Источник: 24 Канал
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