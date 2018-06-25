Во всех школах Львова проведут родительское собрание из-за нападения на лагерь ромов в городе

За нападение несовершеннолетних на лагерьромов во Львове, в результате которого погиб человек, во всех школах города собираются провести экстренные родительские собрания.

Такое поручение направило управление образования Львовского городского совета, передает пресс-служба ведомства.

Читайте также: Жестокое нападение на ромов во Львове: Грицак рассказал о причастности России

Общешкольные родительские собрания состоятся во всех школах города Львова. Утром 26 июня в 09:00 состоятся совещания руководителей учебных заведений города Львова по районах. Начальники отделов проведут такие совещания с руководителями учебных заведений при участии практических психологов, а в конце дня руководители учебных заведениях проведут родительские собрания во всех школах города,

– отметила директор департамента гуманитарной политики ЛГС Галина Слинчая.

Как объясняют в городском совете Львова сборы пройдут в связи с ситуацией, которая сложилась с участием несовершеннолетних.

Напомним, в субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Злоумышленников уже задержала полиция, им грозит наказание на срок от 15 лет до пожизненного заключения. Все нападавшие несовершеннолетние: им от 16 до 17 лет.