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09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Во всех школах Львова проведут родительское собрание из-за нападения на лагерь ромов в городе

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За нападение несовершеннолетних на лагерь ромов во Львове, в результате которого погиб человек, во всех школах города проведут родительские собрания
За нападение несовершеннолетних на лагерь ромов во Львове, в результате которого погиб человек, во всех школах города проведут родительские собрания / dzerkalo.media

За нападение несовершеннолетних на лагерьромов во Львове, в результате которого погиб человек, во всех школах города собираются провести экстренные родительские собрания.

Такое поручение направило управление образования Львовского городского совета, передает пресс-служба ведомства.

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Общешкольные родительские собрания состоятся во всех школах города Львова. Утром 26 июня в 09:00 состоятся совещания руководителей учебных заведений города Львова по районах. Начальники отделов проведут такие совещания с руководителями учебных заведений при участии практических психологов, а в конце дня руководители учебных заведениях проведут родительские собрания во всех школах города,
– отметила директор департамента гуманитарной политики ЛГС Галина Слинчая.

Как объясняют в городском совете Львова сборы пройдут в связи с ситуацией, которая сложилась с участием несовершеннолетних.

Напомним, в субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Злоумышленников уже задержала полиция, им грозит наказание на срок от 15 лет до пожизненного заключения. Все нападавшие несовершеннолетние: им от 16 до 17 лет.

Теги: Новости Украины Дети Новости Львова Ромы
Источник: 24 Канал
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