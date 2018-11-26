Во всем виновата власть, а мы заложники ситуации, – "евробляхеры" перекрыли границу с Польшей

На украинско-польской границе в разгаре протесты автомобилистов на еврономерах. "Евробляхеры" требуют изменить закон о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации. Уверяют, что пока документ не перепишут, машины в Польшу не пропустят.

Пункт пропуска Краковец заблокирован еще с воскресенья 25 ноября. Митингующие не сдерживают эмоций относительно свежепринятого закона, запрещающего пятидневный бесплатный транзит для машин, купленных в других странах.

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Они возмущаются, что отныне, чтобы пересечь границу, надо будет оплатить залог в размере растаможивания автомобиля. Протестующие отмечают, что "если к украинскому народу не будут прислушиваться – будет беда". В то же время водители в очереди очень уставшие, некоторые из них стоит уже несколько суток.

Заснуть невозможно: по машине и прицепе прыгают, кричат, что будут мне машину жечь. А за что ?! Я такой же украинец как и они,

– отметил заблокированный на границе водитель Руслан.

В своеобразную блокаду попали и машины в нейтральной зоне на въезде в Украину. Им – ни туда, ни сюда. Они сообщили, что вода и еда кончается, а их ни в магазин, ни в кафе не пропускают.



Митингующие на еврономерах

Утром в Ужгороде "евробляхеры" заблокировали пункт "Тиса" на границе с Венгрией. Перед этим перекрыли и пункт пропуска "Малый Березный". Вечером жгли шины возле областной администрации, однако относительно блокирования еще четырех пунктов пропуска протестующие решение еще не приняли.

Также, они не сдают позиций и на Волыни. Среди участников блокады пункта пропуска "Ягодин" немало местных жителей, которые зарабатывали, перегоняя европейские автомобили в Украине. Очередь здесь увеличивается с обеих сторон. Водители фур жалуются, что стали заложниками протестов.

По мнению митингующих, во всем виновата власть, потому что это допустила. Они "заложники ситуации". Протестующие настроены решительно и хотят блокировать движение круглосуточно, пока их требования не будут учтены.

Напомним, протесты автомобилистов на еврономерах начались еще 20 ноября. Затем на некоторое время приостановились. И накануне – возобновились с новой силой. Водители заблокировали сразу несколько пунктов пропуска на границе с Польшей и Словакией.