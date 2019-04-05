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      Во Всемирном банке избрали нового президента

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      Во Всемирном банке избрали нового президента
      Во Всемирном банке избрали нового президента / Фото из открытых источников

      Новым президентом Всемирного банка избрали заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мелпаса.

      Мелпас приступит к исполнению своих обязанностей с 9 апреля, говорится на сайте Всемирного банка.

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      Как происходит отбор кандидатов? Процедура отбора была утверждена еще в 2011 году. Любой член банка может быть предложенным любым исполнительным директором. Это делает процесс очень открытым и прозрачным. После этого этапа исполнительные директора провели тщательную проверку и всестороннее интервью с Мелпасом.

      В сообщении указано, что Совет Всемирного банка с нетерпением ожидает сотрудничества с господином Мелпасом по реализации соглашения "Форвард Взгляд" и пакета капитала, как это определено в документе "Устойчивое финансирование для устойчивого развития".

      Кандидатуру Мелпаса, известного своими консервативными взглядами, на пост главы банка 6 февраля выдвинул Дональд Трамп.

      7 января руководитель Всемирного банка Джим Эн Ким объявил об отставке после более шести лет на этой должности. Уже 1 февраля он покинул пост президента организации.

      Что известно о Всемирном банке?Основан в 1944 году, является одной из крупнейших в мире организаций, оказывающих помощь в целях развития. Совладельцами Всемирного банка являются 187 стран-членов, интересы которых представляют Совет управляющих и Совет директоров. Условием членства во Всемирном банке является членство в Международном валютном фонде.

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      Теги: Новости политики Всемирный банк Дональд Трамп Новости США
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