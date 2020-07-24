В Одесской области качество морской воды на побережье Черного моря по санитарно-микробиологическим показателям улучшилось. Только на трех пляжах области оно не соответствует нормативным требованиям.

Качество воды возле побережья Одесской области: что известно

Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров. Он сообщил, что специалисты областного лабораторного центра Минздрава Украины провели лабораторные исследования. В частности, взяли 93 пробы морской воды в определенных контрольных точках Одесской области, в частности, возле 22 пляжей Одессы, передает Укринформ.

Важно Из танкера Delfi снова вытекло топливо, образовалось огромное пятно: фото

Итак, по результатам исследований, морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям около трех пляжей:

16-й станция Большого Фонтана в Одессе;



в рекреационных зонах рядом с селами Курортное и Балабановка Белгород-Днестровского района.

По словам Гончарова, морская вода в контрольных точках также исследована на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствуют гигиеническим требованиям.

Кроме того, главный санврач Одесской области подчеркнул, что направил письма троим руководителям органов местного самоуправления и облуправления Госпродпотребслужбы. Чтобы те надлежащим образом отреагировали.

Советуем ознакомиться Лучшие пляжи Одессы и области для отдыха: цены, условия и фото

Что этому предшествовало

По состоянию на 21 июля, морская вода не соответствовала санитарным нормам на 9 пляжах Одессы. Поэтому здесь запретили купаться. Такой запрет должен был действовать до особого распоряжения.

Речь идет о таких пляжах:

"Лузановка";

"Молодая Гвардия";

"Ланжерон";

"Отрада";

"Дельфин";

"Аркадия"

10 станция Большого Фонтана;

13 станция Большого Фонтана;

16 станция Большого Фонтана.

Кроме того, в начале июля Министерство здравоохранения рекомендовало закрыть некоторые пляжи в Украине, в частности в Одессе. Здесь рекомендовали установить щиты о запрете купания. Причиной стали отклонения показателей качества воды.

О причинах загрязнения морской воды в Одесской области не сообщали. Однако, вполне вероятно, что на ситуацию повлияли дожди, которые недавно прошли в регионе, и танкер Delfi, который до сих пор не могут поднять с мели возле Одессы.