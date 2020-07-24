Морская вода у побережья Одесской области стала лучше: где все еще нельзя купаться
В Одесской области качество морской воды на побережье Черного моря по санитарно-микробиологическим показателям улучшилось. Только на трех пляжах области оно не соответствует нормативным требованиям.
Качество воды возле побережья Одесской области: что известно
Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров. Он сообщил, что специалисты областного лабораторного центра Минздрава Украины провели лабораторные исследования. В частности, взяли 93 пробы морской воды в определенных контрольных точках Одесской области, в частности, возле 22 пляжей Одессы, передает Укринформ.
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Итак, по результатам исследований, морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям около трех пляжей:
- 16-й станция Большого Фонтана в Одессе;
- в рекреационных зонах рядом с селами Курортное и Балабановка Белгород-Днестровского района.
По словам Гончарова, морская вода в контрольных точках также исследована на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствуют гигиеническим требованиям.
Кроме того, главный санврач Одесской области подчеркнул, что направил письма троим руководителям органов местного самоуправления и облуправления Госпродпотребслужбы. Чтобы те надлежащим образом отреагировали.
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Что этому предшествовало
По состоянию на 21 июля, морская вода не соответствовала санитарным нормам на 9 пляжах Одессы. Поэтому здесь запретили купаться. Такой запрет должен был действовать до особого распоряжения.
Речь идет о таких пляжах:
- "Лузановка";
- "Молодая Гвардия";
- "Ланжерон";
- "Отрада";
- "Дельфин";
- "Аркадия"
- 10 станция Большого Фонтана;
- 13 станция Большого Фонтана;
- 16 станция Большого Фонтана.
Кроме того, в начале июля Министерство здравоохранения рекомендовало закрыть некоторые пляжи в Украине, в частности в Одессе. Здесь рекомендовали установить щиты о запрете купания. Причиной стали отклонения показателей качества воды.
О причинах загрязнения морской воды в Одесской области не сообщали. Однако, вполне вероятно, что на ситуацию повлияли дожди, которые недавно прошли в регионе, и танкер Delfi, который до сих пор не могут поднять с мели возле Одессы.