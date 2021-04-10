Мешканці села Вістря, що на Тернопільщині, чекають на будівництво захисної дамби. У 2020 році велика вода із Дністра затопила село. Під час сильних паводків у червні десятки хат опинились у воді, підтопило городи, люди пересувались селом на човнах.

Лише кільком жителям села Вістря держава надала допомогу – 20 тисяч гривень. Однак селяни сьогодні просять, аби їм помогли у будівництві дамби. Захисний насип, за їхніми словами, вбереже їх житло та городи від підтоплення.

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Сам проєкт будівництва захисної дамби розробили ще у 2019 році. Однак тоді на реалізацію не знайшли грошей.

Ми писали і в Тернопіль, і в Київ. В різні інстанції. Всі казали: "Якось буде". І тут нас в 2020 році затопило,

– розповіла сільська голова Олександра Грицак.

Лише цієї осені, коли село увійшло до об'єднаної громади, будівництво дамби врешті вирішили реалізувати. Місцеві запевнили, що краще держава один раз збудує міцну дамбу, ніж щоразу буде допомагати підтопленим.

"Якщо нам нададуть техніку – люди прийдуть і допоможуть", – запевнив староста села Вістря Михайло Куриляк.



Вода затікає навіть у будинки / Скриншот з відео

Дамбу все-таки збудують

Голова об'єднаної громади розповів, що на будівництво захисного валу потрібно понад 1,5 мільйона гривень.



Люди потерпають від повеней / Скриншот з відео

Ці гроші погодилась виділити обласна рада. Усі необхідні документи уже підписано і в 2021 році дамбу у Вістрі все-таки збудують.

Проєкт розрахований на рік, він не багатостроковий. За 1 – 2 місяці повинні б це завершити,

– зауважив голова Коропецької ОТГ Микола Тимків.

Також в громаді вирішили поновити вже існуючу дамбу на іншому краю села. З часом земляний насип вздовж Дністра просів і не стримує наплив води, який іде при повені.