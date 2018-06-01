Вода и не только: что вы знаете о напитках

Человек может прожить без пищи больше недели, но без пополнения водного баланса организма мы не выдержим даже несколько дней. Различные безалкогольные напитки – это источник столь необходимой нашему организму воды.

Но напитки – это не только вода, это еще и еда. Огромное разнообразие напитков, способов их приготовления, десятки и сотни ингредиентов, которые при этом используются, заставляют нас ответственно относиться к тому, что мы пьем, а также сознательно планировать потребление напитков как части нашей диеты – с учетом калорийности, минерализации, норм гидратации и тому подобное.

Тест даст Вам ответ хорошо ли вы ориентируетесь в том что пьете.