Вода по 40 гривен, сверхдорогое питание и собачий холод: детали обсервации в "Украине"

Украинцев, прибывших накануне спецрейсом из ОАЭ, на обсервацию поселили в санатории "Украина", который размещается в городке Ворзель Киевской области. Сами же туристы жалуются на условия пребывания здесь, в частности на стоимость питания и ужасные условия проживания. Они должны находиться на обсервации в течение 14 дней.

Обсервация в санатории "Украина" в Ворзеле: что известно

Журналист Андрей Павловский в Телеграме пишет, что здесь украинцев охраняют правоохранители. Но не так усиленно, как это было гостиницах "Казацкий" и "Пуща Конгресс" (здесь поселили туристов из Бали – 24 канал).

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По его словам, стоимость услуг остается на уровне себестоимости для новоприбывших. Так, одноместный номер стоит 850 гривен в сутки, двухместный – 750 гривен с человека.

В то же время участие в программе обсервации дает возможность не останавливать работу больницы, платить повышенную зарплату персоналу и содержать инфраструктуру. На данный момент здравница заполнена на 50%, а до 15 мая планируют загрузить на все 100%,

– говорит журналист.

Павловский добавляет, что персонал проинструктировали и всем выдали необходимые средства защиты.

Как выглядит санаторий "Украина" в Ворзеле (Фото: Pavlovsky NEWS)

Пол-литра воды – 40 гривен

Одна из украинок, которую здесь поселили, рассказала, что в санатории – собачий холод.

Я очень замерзла в ноги и боюсь, что при таких условиях мы заболеем быстрее, чем, если бы мы были носителями,

– жалуется женщина.

По ее словам, людей не кормят, не пускают на улицу и говорят сидеть в своих комнатах. Селили всех в течение ночи, а кого-то и в 4 утра.

Также она рассказала, что:

проживание в санатории стоит 214 гривен с человека в сутки ,

, питание – 160 долларов (более 4,3 тысячи гривен) за две недели;

еду и вещи передавать запрещают;

тестов им пока не делали ;

; за всем следят правоохранители и они оцепили территорию.

Женщина добавляет, что питание – ужасного качества. Кроме того, воды вообще нет – только "Моршинская" в стекле, которая стоит 40 гривен за пол-литровую бутылку. А если кто-то хочет быть в номере один, то надо платить, как за двоих.

Кроме того, что она рассказала, что людей долго держали в автобусах. Поэтому опасается, если у кого и был коронавирус, то именно там он распространится. В частности, одной женщине уже стало плохо и ей вызвали "скорую".

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Видеокомментарий туристки из ОАЭ об условиях проживания в "Украине"

За все надо платить

Павловский обнародовал видео еще одного туриста, который показал чеки по поселению в санатории.

В соответствии с ними:

проживание стоит 2996 гривен ( за все время).



( за все время). 4850 гривен – за трехразовое питание (также он показал меню),



– за трехразовое питание (также он показал меню), 140 гривен – за дорогу из аэропорта.

Мужчина проживает в двухместном номере, но почему-то ему поставили три кровати. Он предполагает, что еще кого-то могут подселить.

Меню санатория "Украина" в Ворзеле (Фото: Pavlovsky NEWS)

Почему такое дорогое питание

Другая женщина говорит, что при регистрации в санаторий общалась с сотрудницами пищеблока – представительницами кейтеринговой компании, как они себя называют, Fiji Restaurant Group. Те им назвали цену 300 гривен в день.

По ее словам, такие деньги надо заплатить, поскольку в меню входят такие позиции, как стейки из свинины, люля-кебаб из телятины и тому подобное.

Я сказала нам такие блюда дорогие не нужны. По 300 гривен в день мы не готовы платить. Также спросила их, есть же какие-то волонтерские организации, которые предоставляют более дешевые продукты. На это они мне ответили, что они – не столовая, а ресторанная компания. И, поскольку сейчас их бизнес несет убытки, таким образом они зарабатывают деньги,

– добавляет туристка.

В завершение она попросила всех на обратить внимание, что это можно было организовать более по-человечески и по более низким ценам.

"Пожалуйста, в следующий раз, когда прилетят люди, дайте им возможность питаться каким-то рисом и кашами, а не платить по 300 гривен в день", – подытожила украинка.

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Питание в "Украине" в Ворзеле: комментарий украинской туристки из ОАЭ

Помощь поселенным украинцам

В Ворзельском сельсовете, со своей стороны, рассказали, что они совместно с Бучанской ОТО и некоторыми меценатами закупили все необходимое для украинцев, находящихся на обсервации в Украине. Речь идет, в частности, и о средствах гигиены:

180 наборов шампуней,

200 литров антисептика,

1000 бахил,

348 бутылок воды.

Кроме того, в сельсовете рассказали, что перед заездом провели дезинфекцию помещений. Решили и вопрос с теплом.

Помощь поселенным в "Украине" туристам ииз ОАЭ

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