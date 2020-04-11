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      Вода по 40 гривен, сверхдорогое питание и собачий холод: детали обсервации в "Украине"

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      Украинцев из ОАЭ поселили в санаторий "Украина" в Ворзеле: возник скандал / Pavlovsky NEWS

      Украинцев, прибывших накануне спецрейсом из ОАЭ, на обсервацию поселили в санатории "Украина", который размещается в городке Ворзель Киевской области. Сами же туристы жалуются на условия пребывания здесь, в частности на стоимость питания и ужасные условия проживания. Они должны находиться на обсервации в течение 14 дней.

      Обсервация в санатории "Украина" в Ворзеле: что известно

      Журналист Андрей Павловский в Телеграме пишет, что здесь украинцев охраняют правоохранители. Но не так усиленно, как это было гостиницах "Казацкий" и "Пуща Конгресс" (здесь поселили туристов из Бали – 24 канал).

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      По его словам, стоимость услуг остается на уровне себестоимости для новоприбывших. Так, одноместный номер стоит 850 гривен в сутки, двухместный – 750 гривен с человека.

      В то же время участие в программе обсервации дает возможность не останавливать работу больницы, платить повышенную зарплату персоналу и содержать инфраструктуру. На данный момент здравница заполнена на 50%, а до 15 мая планируют загрузить на все 100%,
      – говорит журналист.

      Павловский добавляет, что персонал проинструктировали и всем выдали необходимые средства защиты.

      Как выглядит санаторий "Украина" в Ворзеле (Фото: Pavlovsky NEWS)

      Пол-литра воды – 40 гривен

      Одна из украинок, которую здесь поселили, рассказала, что в санатории – собачий холод.

      Я очень замерзла в ноги и боюсь, что при таких условиях мы заболеем быстрее, чем, если бы мы были носителями,
      – жалуется женщина.

      По ее словам, людей не кормят, не пускают на улицу и говорят сидеть в своих комнатах. Селили всех в течение ночи, а кого-то и в 4 утра.

      Также она рассказала, что:

      • проживание в санатории стоит 214 гривен с человека в сутки,
      • питание – 160 долларов (более 4,3 тысячи гривен) за две недели;
      • еду и вещи передавать запрещают;
      • тестов им пока не делали;
      • за всем следят правоохранители и они оцепили территорию.

      Женщина добавляет, что питание – ужасного качества. Кроме того, воды вообще нет – только "Моршинская" в стекле, которая стоит 40 гривен за пол-литровую бутылку. А если кто-то хочет быть в номере один, то надо платить, как за двоих.

      Кроме того, что она рассказала, что людей долго держали в автобусах. Поэтому опасается, если у кого и был коронавирус, то именно там он распространится. В частности, одной женщине уже стало плохо и ей вызвали "скорую".

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      Видеокомментарий туристки из ОАЭ об условиях проживания в "Украине"

      За все надо платить

      Павловский обнародовал видео еще одного туриста, который показал чеки по поселению в санатории.

      В соответствии с ними:

      • проживание стоит 2996 гривен ( за все время).
         
      • 4850 гривен – за трехразовое питание (также он показал меню),
         
      • 140 гривен – за дорогу из аэропорта.

      Мужчина проживает в двухместном номере, но почему-то ему поставили три кровати. Он предполагает, что еще кого-то могут подселить.

      Меню санатория "Украина" в Ворзеле (Фото: Pavlovsky NEWS)

      Почему такое дорогое питание

      Другая женщина говорит, что при регистрации в санаторий общалась с сотрудницами пищеблока – представительницами кейтеринговой компании, как они себя называют, Fiji Restaurant Group. Те им назвали цену 300 гривен в день.

      По ее словам, такие деньги надо заплатить, поскольку в меню входят такие позиции, как стейки из свинины, люля-кебаб из телятины и тому подобное.

      Я сказала нам такие блюда дорогие не нужны. По 300 гривен в день мы не готовы платить. Также спросила их, есть же какие-то волонтерские организации, которые предоставляют более дешевые продукты. На это они мне ответили, что они – не столовая, а ресторанная компания. И, поскольку сейчас их бизнес несет убытки, таким образом они зарабатывают деньги,
      – добавляет туристка.

      В завершение она попросила всех на обратить внимание, что это можно было организовать более по-человечески и по более низким ценам.

      "Пожалуйста, в следующий раз, когда прилетят люди, дайте им возможность питаться каким-то рисом и кашами, а не платить по 300 гривен в день", – подытожила украинка.

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      Питание в "Украине" в Ворзеле: комментарий украинской туристки из ОАЭ

      Помощь поселенным украинцам

      В Ворзельском сельсовете, со своей стороны, рассказали, что они совместно с Бучанской ОТО и некоторыми меценатами закупили все необходимое для украинцев, находящихся на обсервации в Украине. Речь идет, в частности, и о средствах гигиены:

      • 180 наборов шампуней,
      • 200 литров антисептика,
      • 1000 бахил,
      • 348 бутылок воды.

      Кроме того, в сельсовете рассказали, что перед заездом провели дезинфекцию помещений. Решили и вопрос с теплом.

      Помощь поселенным в "Украине" туристам ииз ОАЭ

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      Чем отличается карантин от самоизоляции / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Эвакуация украинцев Скандал Новости Киева ОАЭ
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