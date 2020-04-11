Вода по 40 гривен, сверхдорогое питание и собачий холод: детали обсервации в "Украине"
Украинцев, прибывших накануне спецрейсом из ОАЭ, на обсервацию поселили в санатории "Украина", который размещается в городке Ворзель Киевской области. Сами же туристы жалуются на условия пребывания здесь, в частности на стоимость питания и ужасные условия проживания. Они должны находиться на обсервации в течение 14 дней.
Обсервация в санатории "Украина" в Ворзеле: что известно
Журналист Андрей Павловский в Телеграме пишет, что здесь украинцев охраняют правоохранители. Но не так усиленно, как это было гостиницах "Казацкий" и "Пуща Конгресс" (здесь поселили туристов из Бали – 24 канал).
К теме В Украину из ОАЭ вернулась более сотни украинцев
По его словам, стоимость услуг остается на уровне себестоимости для новоприбывших. Так, одноместный номер стоит 850 гривен в сутки, двухместный – 750 гривен с человека.
В то же время участие в программе обсервации дает возможность не останавливать работу больницы, платить повышенную зарплату персоналу и содержать инфраструктуру. На данный момент здравница заполнена на 50%, а до 15 мая планируют загрузить на все 100%,
– говорит журналист.
Павловский добавляет, что персонал проинструктировали и всем выдали необходимые средства защиты.
Как выглядит санаторий "Украина" в Ворзеле (Фото: Pavlovsky NEWS)
Пол-литра воды – 40 гривен
Одна из украинок, которую здесь поселили, рассказала, что в санатории – собачий холод.
Я очень замерзла в ноги и боюсь, что при таких условиях мы заболеем быстрее, чем, если бы мы были носителями,
– жалуется женщина.
По ее словам, людей не кормят, не пускают на улицу и говорят сидеть в своих комнатах. Селили всех в течение ночи, а кого-то и в 4 утра.
Также она рассказала, что:
- проживание в санатории стоит 214 гривен с человека в сутки,
- питание – 160 долларов (более 4,3 тысячи гривен) за две недели;
- еду и вещи передавать запрещают;
- тестов им пока не делали;
- за всем следят правоохранители и они оцепили территорию.
Женщина добавляет, что питание – ужасного качества. Кроме того, воды вообще нет – только "Моршинская" в стекле, которая стоит 40 гривен за пол-литровую бутылку. А если кто-то хочет быть в номере один, то надо платить, как за двоих.
Кроме того, что она рассказала, что людей долго держали в автобусах. Поэтому опасается, если у кого и был коронавирус, то именно там он распространится. В частности, одной женщине уже стало плохо и ей вызвали "скорую".
Советуем ознакомиться Новости о коронавирус 11 апреля: первые случаи Николаевской области антирекорд жертв в США
Видеокомментарий туристки из ОАЭ об условиях проживания в "Украине"
За все надо платить
Павловский обнародовал видео еще одного туриста, который показал чеки по поселению в санатории.
В соответствии с ними:
- проживание стоит 2996 гривен ( за все время).
- 4850 гривен – за трехразовое питание (также он показал меню),
- 140 гривен – за дорогу из аэропорта.
Мужчина проживает в двухместном номере, но почему-то ему поставили три кровати. Он предполагает, что еще кого-то могут подселить.
Меню санатория "Украина" в Ворзеле (Фото: Pavlovsky NEWS)
Почему такое дорогое питание
Другая женщина говорит, что при регистрации в санаторий общалась с сотрудницами пищеблока – представительницами кейтеринговой компании, как они себя называют, Fiji Restaurant Group. Те им назвали цену 300 гривен в день.
По ее словам, такие деньги надо заплатить, поскольку в меню входят такие позиции, как стейки из свинины, люля-кебаб из телятины и тому подобное.
Я сказала нам такие блюда дорогие не нужны. По 300 гривен в день мы не готовы платить. Также спросила их, есть же какие-то волонтерские организации, которые предоставляют более дешевые продукты. На это они мне ответили, что они – не столовая, а ресторанная компания. И, поскольку сейчас их бизнес несет убытки, таким образом они зарабатывают деньги,
– добавляет туристка.
В завершение она попросила всех на обратить внимание, что это можно было организовать более по-человечески и по более низким ценам.
"Пожалуйста, в следующий раз, когда прилетят люди, дайте им возможность питаться каким-то рисом и кашами, а не платить по 300 гривен в день", – подытожила украинка.
Еще один скандал Украинские туристы застряли в Непале и просят о помощи: готовы вылететь за собственные деньги
Питание в "Украине" в Ворзеле: комментарий украинской туристки из ОАЭ
Помощь поселенным украинцам
В Ворзельском сельсовете, со своей стороны, рассказали, что они совместно с Бучанской ОТО и некоторыми меценатами закупили все необходимое для украинцев, находящихся на обсервации в Украине. Речь идет, в частности, и о средствах гигиены:
- 180 наборов шампуней,
- 200 литров антисептика,
- 1000 бахил,
- 348 бутылок воды.
Кроме того, в сельсовете рассказали, что перед заездом провели дезинфекцию помещений. Решили и вопрос с теплом.
Помощь поселенным в "Украине" туристам ииз ОАЭ
Обратите внимание Сколько украинцев болеет COVID-19 за границей: по данным МИД, известно о шестой смерти
Чем отличается карантин от самоизоляции / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Иллюзия безопасности: как я понимаю действия властисегодня , 20:30
-
В Мелитополе аварийно сел военный самолет: фотосегодня , 20:44
-
На Донбассе зафиксировали железнодорожные войска РФ: детали расследованиясегодня , 16:30
-
На сколько выросли расходы украинцев и на чем они экономят во время карантина: опроссегодня , 19:30
-
Наденьте лучшую одежду, приобщитесь духовно к литургии: УГКЦ о праздновании Пасхисегодня , 15:29
-
Во Львове умер Андрей Дуда – капеллан, волонтер, священник древнейшей львовской церквисегодня , 15:00