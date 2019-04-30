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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Вода по пояс и перебитый урожай: на Западе Украины люди оправляются от последствий стихии

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      Пасхальный ливень и град затопили дома и огороды на Западе. Всего лишь за несколько минут сильных осадков в селах на Львовщине и Тернопольщине не стало дорог, под водой оказались дворы, большинство скота погибло.

      Эпицентром непогоды стали Тернопольщина, Житомирщина и Золочевский район Львовской области.

      Читайте также: Пасхальная непогода прокатилась по Украине: огромный град и множество подтопленных домов

      Житель села Богутин, что на Львовщине, отметил, что уровень воды был по пояс, а то и выше. А река, вышедшая из берегов покрутила газовую трубу, как соломинку, но, к счастью, не сломала. Жители села в один голос утверждают, что никогда не видели такого количества воды, учитывая то, что мини-апокалипсис вызвал обычный ливень.


      Житель села Богутин показывает уровень воды

      Покручений газопровід
      Искореженный газопровод

      Воскресныйливень с градом затопил несколько городов. За каких-то 15 минут бабушка Елена лишилась картофеля и моркови, которую сажала с семьей две недели назад. Снова посадить в грядки уже нечего.

      Шарики града с грязью есть до сих пор. Убытки после наводнения не в силах подсчитать хозяйка этого дома. Именно сюда сначала стекала вся вода с горы. Она затопила огород и подвал, не стало и пятнадцати кур.

      Град знищив весь врожай
      Град уничтожил весь урожай


      Вода на огородах до сих пор стоит

      Град на городі

      Град на огороде

      Сильное течение снесло автомобиль с водителем. Мужчину освобождали спасатели, а на следующий день удалось высвободить и автомобиль. Люди продолжают подсчитывать убытки, однако компенсируют ли им хоть что-то не знает и поселковый глава.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Тернополь Новости Львова Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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