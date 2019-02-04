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      Вода реками стекает по стенам: почему утопают харьковские музеи и кто виноват

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      Харьковским музейщикам приходится круглосуточно вычерпывать воду из выставочных залов, ведь старые крыши не выдерживают снега и тот реками стекает по стенам. Под угрозой оказались десятки ценных картин – среди них произведения Репина и Сурикова.

      Крышу Харьковского художественного музея в последний раз ремонтировали в 60-годах. За последние несколько лет на потолке появлялись мокрые пятна.

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      В этом году по стенам потекла настоящая река, и несколько картин вообще пришлось снять.

      Как только появилась маленькая угроза протекания на картины или повышение влаги в этой области зала – мы сразу сняли картины, в том числе 2 картины Репина и 2 картины Сурикова,
      – ответила главный хранитель фондов Художественного музея Виктория Кацай.

      Воду остановили, теперь главный враг искусства – влажность. Реставраторы обходят зал, чтобы вовремя заметить малейшие возможные изменения в картинах.

      Харківський музей потопає
      Харьковский музей утопает

      Областные чиновники говорят, эта проблема на контроле. Проект ремонта крыши разработали еще в прошлом году, теперь ждут выделения средств.

      В ожидании ремонта и Исторический музей Харькова, где также каждый снегопад завершается потопом. Еще несколько лет назад к 100-летней постройке начали возводить стеклянную пристройку, однако работы остановили, а теперь уже недострой нуждается в реконструкции. На днях из ямы будущего лифта откачали около 5 тонн талой воды.

      Під загрозою знищення опинилися відома картина Рєпіна
      Под угрозой уничтожения оказалась известная картина Репина

      Сейчас музейникам всеми силами удается уберегать ценные экспонаты от влаги. Специалисты шутят – пока дождутся качественной помощи и финансирования станут настоящими мастерами ведра и тряпки.

      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Исскусство Снег в Украине Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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