Вода в душе и раковине может содержать бактерию, которая приводит к смерти

Американские ученые Университета штата Аризона и Дрексельского университета штата Пенсильвании обнаружили, что вода в туалетах, душевых и раковинах может содержать опасные для здоровья бактерии и способствовать развитию инфекционных заболеваний.

Исследователи рассматривали различные факторы для оценки риска воздействия такими патогенами, как легионелла (Legionella).

Читайте также: Супрун объяснила, нужен ли человеку фтор

Эти бактерии могут встречаться в почве и воде, они приводят к развитию легионеллеза, пишет MedicalXpress. Эта инфекция приводит к смертельному исходу в 10-25% случаев.

Специалисты использовали данные о количестве и размере аэрозольных частиц, которые распыляются при использовании различных типов душа, смесителей и туалетов.

Оказалось, что риск заражения бактерией был самым высоким, если человек подвергается воздействию водяных брызг, вдыхая капли вместе с бактерией.

Вероятность заболевания увеличивается, если пользоваться сразу несколькими источниками воды в доме. Наиболее уязвимой группой населения оказались люди, которые в меньшей степени способны бороться с инфекцией – пожилые люди и люди, которые имеют проблемы со здоровьем.

Кроме того, колонии легионелл могут возникать в домах со сложной системой водоснабжения, где вода может длительное время застаиваться.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.