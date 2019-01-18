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      Вода в душе и раковине может содержать бактерию, которая приводит к смерти

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      Вода в душе и раковине может содержать опасную бактерию
      Вода в душе и раковине может содержать опасную бактерию / pixabay.com

      Американские ученые Университета штата Аризона и Дрексельского университета штата Пенсильвании обнаружили, что вода в туалетах, душевых и раковинах может содержать опасные для здоровья бактерии и способствовать развитию инфекционных заболеваний.

      Исследователи рассматривали различные факторы для оценки риска воздействия такими патогенами, как легионелла (Legionella).

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      Эти бактерии могут встречаться в почве и воде, они приводят к развитию легионеллеза, пишет MedicalXpress. Эта инфекция приводит к смертельному исходу в 10-25% случаев.

      Специалисты использовали данные о количестве и размере аэрозольных частиц, которые распыляются при использовании различных типов душа, смесителей и туалетов.

      via GIPHY

      Оказалось, что риск заражения бактерией был самым высоким, если человек подвергается воздействию водяных брызг, вдыхая капли вместе с бактерией.

      Вероятность заболевания увеличивается, если пользоваться сразу несколькими источниками воды в доме. Наиболее уязвимой группой населения оказались люди, которые в меньшей степени способны бороться с инфекцией – пожилые люди и люди, которые имеют проблемы со здоровьем.

      Кроме того, колонии легионелл могут возникать в домах со сложной системой водоснабжения, где вода может длительное время застаиваться.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Инфекция
      Источник: 24 Канал
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