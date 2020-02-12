Вода в Крым в обмен на вывод войск с Донбасса: Арахамия объяснил свои слова

Ведущий безальтернативно сформулировал вопрос, а ответ надо было дать за 30 секунд. А вот вопрос компромиссов в Украине – сложный и часто делит граждан на два лагеря.

Так, за свои слова о подаче воды в Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса оправдался глава крупнейшей парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Объяснить свои слова, сказанные в эфире одного из украинских телеканалов, он решил на собственной фейсбук-странице.

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Мои вчерашние слова о воде наделали много шума и сегодня мы вынуждены оправдываться за то, чего не было,

– отметил он.

Арахамия подчеркнул, что в "Слуге народа" никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. Позиция парламентской фракции, по его словам, – неизменна: Крым является незаконно аннексированной частью Украины.

"Идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск с Донбасса не моя. Так поставил вопрос ведущий и спросил, какое мое личное мнение по этому поводу. Вопрос был сформулирован так, что альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды повторил, что это моя личная позиция", – добавил политик.

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Он отметил также, что вопрос компромиссов является очень сложным для украинского общества. Арахамия понял, что за "казалось бы таким простым вопросом, как вода, стоит серьезное юридическое и дипломатическое содержание".

Кто-то считает, что пусть лучше льется вода, чем проливается кровь солдат. Кто-то с этим категорически не согласен. Но все мы точно согласны с тем, что хотим лучшего будущего для своей страны. На этот вопрос нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. И пусть это будет для меня наукой на будущее,

– добавил "слуга народа".

Арахамия также извинился перед всеми, кого оскорбили его слова, и рассказал, что очень любит украинский Крым.

Почему разгорелся скандал с Арахамией? Потому что он подтвердил в прямом эфире одного из телеканалов, что достаточным компромиссом будет, если Украина даст воду аннексированному Россией Крыму в обмен на вывод военных формирований этого государства с территории Донбасса. На эти слова появилась бурная реакция как украинских, так и российских политиков.

Почему вопрос подачи воды в Крыму сейчас активно обсуждается: