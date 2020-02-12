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      Вода в Крым в обмен на вывод войск с Донбасса: Арахамия объяснил свои слова

      27 Читати новину українською
      Давид Арахамия / Getty images

      Ведущий безальтернативно сформулировал вопрос, а ответ надо было дать за 30 секунд. А вот вопрос компромиссов в Украине – сложный и часто делит граждан на два лагеря.

      Так, за свои слова о подаче воды в Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса оправдался глава крупнейшей парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Объяснить свои слова, сказанные в эфире одного из украинских телеканалов, он решил на собственной фейсбук-странице.

      В России уже ответили на "предложение": У Путина ответили на заявление Арахамии о воде для Крыма в обмен на вывод войск

      Мои вчерашние слова о воде наделали много шума и сегодня мы вынуждены оправдываться за то, чего не было,
      – отметил он.

      Арахамия подчеркнул, что в "Слуге народа" никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. Позиция парламентской фракции, по его словам, – неизменна: Крым является незаконно аннексированной частью Украины.

      "Идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск с Донбасса не моя. Так поставил вопрос ведущий и спросил, какое мое личное мнение по этому поводу. Вопрос был сформулирован так, что альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды повторил, что это моя личная позиция", – добавил политик.

      Актуально: Это ловушка, – Умеров ответил Арахамии на желание подать воду в Крым

      Он отметил также, что вопрос компромиссов является очень сложным для украинского общества. Арахамия понял, что за "казалось бы таким простым вопросом, как вода, стоит серьезное юридическое и дипломатическое содержание".

      Кто-то считает, что пусть лучше льется вода, чем проливается кровь солдат. Кто-то с этим категорически не согласен. Но все мы точно согласны с тем, что хотим лучшего будущего для своей страны. На этот вопрос нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. И пусть это будет для меня наукой на будущее,
      – добавил "слуга народа".

      Арахамия также извинился перед всеми, кого оскорбили его слова, и рассказал, что очень любит украинский Крым.

      Почему разгорелся скандал с Арахамией? Потому что он подтвердил в прямом эфире одного из телеканалов, что достаточным компромиссом будет, если Украина даст воду аннексированному Россией Крыму в обмен на вывод военных формирований этого государства с территории Донбасса. На эти слова появилась бурная реакция как украинских, так и российских политиков.

      Почему вопрос подачи воды в Крыму сейчас активно обсуждается:

      • Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После российской аннексии в 2014 году поставки были прекращены.
      • Кризис с водой на полуострове началась летом 2018 года, ведь Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Уже в 2019 году в селе Кизиловое вблизи Севастополя полностью высохло озеро.
      • Из-за недостатка пресной воды за годы оккупации почвы на полуострове стали засоленные и бесплодные.
      • В января 2020 года представители оккупантов в Крыму заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Вода в Крыму Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Слуга народа Давид Арахамия
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