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      Vodafone и в дальнейшем будет работать на Донбассе: смена собственника не повлияет на его работу

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      Vodafone Ukraine и в дальнейшем будет работать на Донбассе / gsminfo.com.ua

      Смена владельца мобильного оператора Vodafone Ukraine не повлияет на его работу на оккупированном Донбассе. Мобильный оператор будет работать в обычном режиме.

      Об этом пресс-секретарь Vodafone Ukraine Виктория Павловская сообщила "Новостям Донбасса".

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      На нашу операционную деятельность это никак не влияет. Мы как обслуживали, как поддерживали сети по возможности, так и продолжим это делать,
      – сказала она.

      Она также напомнила, что компания не имеет представительств на оккупированных территориях.

      Накануне Антимонопольный комитет Украины разрешил азербайджанской компании Bakcell купить Vodafone Ukraine. После смены владельца оператор продолжит работать под брендом Vodafone.

      Что известно о Bakcell

      Компания была основана в 1994 году, став первой азербайдзанською компанией, предоставляющей услуги мобильной связи. Охватывает 93% территории страны и 99% населения Азербайджана, обслуживая более 3 миллионов человек. Информации о владельцах Bakcell в открытых источниках нет.

      Что известно о Vodafone Ukraine

      Компания – второй по величине мобильный оператор в Украине. Входит в группу МТС, в которой мажоритарным акционером является российский бизнесмен Владимир Евтушенков. Обслуживает 19,7 миллиона абонентов. Чистая прибыль в 2018 году составлял 1,8 миллиарда гривен, доход – 12,8 миллиарда гривен.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Техно Оккупированные территории Vodafone
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