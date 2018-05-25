Vodafone снижает стоимость некоторых тарифов
С 1 июня мобильный оператор Vodafone снижает стоимость на услуги мобильного интернета в роуминге.
Об этом говорится на сайте компании.
Так, стоимость мобильного интернета будет составлять 40 гривен за каждые 100 МБ. Эти новые базовые тарифы доступны в более чем 75 странах мира. Ежедневная оплата 40 гривен снимается при первом пользовании в сутки.
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Пакет услуг включает безлимитный обмен сообщениями в Viber, WhatsApp и Skype (это неограниченный обмен сообщениями – текстом и картинками – в роуминге).
Vodafone снижает стоимость мобильного интернета в роуминге
Источник: 24 Канал
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