На следующий день после трагедии правоохранители открыли уголовное производство. Эту аварию расследуют как нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель.

Эта авария В Харькове девушка на Infiniti насмерть сбила женщину, переходившую дорогу на переходе

Что грозит водителю

О гибели 72-летней женщины сообщили около 18 часов. За рулем Infiniti была 31-летняя женщина. Экспертиза показала, что она была совершенно трезвая.

В полиции отметили, что теперь водителю грозит уголовная ответственность. Если ее вину смогут доказать в суде, женщина отправится в тюрьму на срок от 3 до 8 лет.

Также ее могут лишить права управлять автомобилями на 3 года. Однако пока выясняют обстоятельства, поэтому неизвестно, какое наказание наиболее вероятно.



Ланос, под который попала погибшая / Фото Нацполиции

Кратко об этой аварии

Элитный автомобиль практически снес женщину.

От удара потерпевшую отбросило под переехавший ее колеса Lanos.

Как следствие, у потерпевшей не было никакого шанса выжить.

Медики скорой по приезду только констатировали смерть.

Это ДТП произошло в 100 метрах от места громкой аварии с 16-летним мажором.

Правоохранители рассказали об этой трагедии: смотрите видео