Водитель Infiniti насмерть сбила старушку: жесткое ДТП в Харькове начали расследовать

В Харькове 28 октября произошла авария на проспекте Героев Сталинграда. Там водитель автомобиля Infiniti сбила пансионерку на переходе. Старушку после этого отбросило под колеса ехавшего напротив авто.

На следующий день после трагедии правоохранители открыли уголовное производство. Эту аварию расследуют как нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель.

Эта авария В Харькове девушка на Infiniti насмерть сбила женщину, переходившую дорогу на переходе

Что грозит водителю

О гибели 72-летней женщины сообщили около 18 часов. За рулем Infiniti была 31-летняя женщина. Экспертиза показала, что она была совершенно трезвая.

В полиции отметили, что теперь водителю грозит уголовная ответственность. Если ее вину смогут доказать в суде, женщина отправится в тюрьму на срок от 3 до 8 лет.

Также ее могут лишить права управлять автомобилями на 3 года. Однако пока выясняют обстоятельства, поэтому неизвестно, какое наказание наиболее вероятно.



Ланос, под который попала погибшая / Фото Нацполиции

Кратко об этой аварии

Элитный автомобиль практически снес женщину.

От удара потерпевшую отбросило под переехавший ее колеса Lanos.

Как следствие, у потерпевшей не было никакого шанса выжить.

Медики скорой по приезду только констатировали смерть.

Это ДТП произошло в 100 метрах от места громкой аварии с 16-летним мажором.

Правоохранители рассказали об этой трагедии: смотрите видео