Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

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Обнародовали результаты анализов на наркотики

Обнародовали результаты анализа мочи водителя машины, которая и совершила жуткий наезд. Как оказалось, на момент аварии мужчина был под действием метадона.

Изменили квалификацию дела

Поэтому изменили квалификацию преступления. Теперь водителю инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, если они причинили потерпевшему тяжелое телесное повреждение,

Из-за употребления наркотиков наказание за преступление может быть гораздо жестче: лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

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