Водитель маршрутки в Харькове играл на телефоне за рулем: очевидцы показали видео

В Харькове водитель маршрутки №49 одной рукой играл в игру на мобильном телефоне прямо во время вождения. Таким способом он цинично подвергал опасности не только себя, но и всех своих пассажиров.

Опасные "игры" водителя сняли очевидцы событий. На обнародованных кадрах видно, что водитель часто отвлекается на телефон.

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Говорить, что хобби водителя могло закончиться роковыми последствиями – ничего не сказать. Как написали авторы видео, работа работой, а забавы по расписанию.

Надеемся, данное видео привлечет внимание, если не правоохранителей, то хотя бы перевозчика. И таких водителей не будут допускать к работе,

– говорится в сообщении.

Водитель маршрутки играл на телефоне за рулем: смотрите видео

Заметим, что виновник жуткого ДТП, которое недавно произошло в Харькове, заявил, что сбил детей на пешеходном переходе, потому что "засмотрелся в телефон".

ДТП с Toyota Land Cruiser в Харькове: главное

11 ноября на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской в Харькове произошло ДТП. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, находясь под действием метадона на пешеходном переходе сбил двух 13-летних детей, которые возвращались со школы.

К счастью, дети выжили. Их состояние медики оценили как стабильное, средней тяжести. Они продолжают находиться в больнице под наблюдением врачей.

Добавим, что 26 октября несовершеннолетний парень совершил жуткое ДТП в результате которого погиб человек. По статье, которую ему инкриминируют, предусмотрено наказание до 8 лет заключения, однако он может получить меньший срок.