В Харькове водитель остановил трамвай, чтобы покурить с другом: видео

28 июля 2021 , 13:48
Читати новину українською

Источник:

Телеграм "ХарьковLive"

В Харькове водитель трамвая остановил транспорт, чтобы выйти на перекур. Он просто стоял и разговаривал с товарищем, пока пассажиры покорно ждали продолжения движения.

Об этом сообщили утром 28 июля. Инцидент произошел в трамвае, который курсировал по 8 маршруту.

Актуально В Киеве водителю трамвая вместе с пассажирами пришлось толкать припаркованную на путях машину

Что было на видео

  • Впоследствии в сети обнародовали видео с места.
  • Его, вероятно, снял один из пассажиров.
  • На кадрах видно, как двое мужчин стоят под автобусной остановкой.
  • Они курят сигареты и бурно что-то обсуждают.
  • Также один из них с кем-то здоровается взмахом руки.
  • В этот момент пассажиры просто сидят в транспорте и ждут.
  • Автор ролика вздыхает "он еще за это деньги получает".
  • На сколько времени остановилось движение – неизвестно.

Водитель трамвая 8 остановил движение, чтобы покурить: смотрите видео телеграмму "ХарьковLive"

Обратите внимание! 27 июля в одесском трамвае подрались дедушки. Сообщили, что они таким образом решали, кому достанется место для людей с инвалидностью. Однако не удалось довести дело до конца – их разнял другой пассажир.
Автор: Олександр Марчак