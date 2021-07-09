Сообщают, что водитель не успел увидеть девочку. ДТП произошло примерно в 9 часов утра 9 июля.

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Детали ДТП

  • Девочка вышла из авто Chevrolet.
  • Водитель, который вез ее, стоял на светофоре и ехал в сторону улицы Рабочей во втором ряду.
  • В это время в сторону улицы Канатной ехала Toyota.
  • Водитель не успел среагировать и сбил ребенка.

Водій збив 7-річну дівчинку ДТП у Дніпрі Новини Дніпра
На место происшествия работали полиция и медики / Фото "Информатор"

Девочку отвезли в больницу

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи. Они обнаружили, что у девочки – перелом ноги. Ребенка отвезли в детскую больницу, что на Космической.

Сейчас полиция ждет приезда следователя. Проезд на улице затруднен, наблюдают пробки.

Toyota збила дівчинку ДТП у Дніпрі Новини Дніпра
Toyota Land Cruiser въехал в 7-летнюю девочку / Фото "Информатор"

В Днепре водитель сбил ребенка: смотрите видео с места происшествия