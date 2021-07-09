В Днепре мужчина сбил 7-летнюю девочку: ее забрала скорая

9 июля 2021 , 12:11
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Источник:

"Информатор"

На улице Антоновича в Днепре Toyota въехала в 7-летнюю девочку. Ребенок в то время выходил из авто. На место прибыли полиция и несколько бригад скорой помощи.

Сообщают, что водитель не успел увидеть девочку. ДТП произошло примерно в 9 часов утра 9 июля.

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Детали ДТП

  • Девочка вышла из авто Chevrolet.
  • Водитель, который вез ее, стоял на светофоре и ехал в сторону улицы Рабочей во втором ряду.
  • В это время в сторону улицы Канатной ехала Toyota.
  • Водитель не успел среагировать и сбил ребенка.


На место происшествия работали полиция и медики / Фото "Информатор"

Девочку отвезли в больницу

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи. Они обнаружили, что у девочки – перелом ноги. Ребенка отвезли в детскую больницу, что на Космической.

Сейчас полиция ждет приезда следователя. Проезд на улице затруднен, наблюдают пробки.


Toyota Land Cruiser въехал в 7-летнюю девочку / Фото "Информатор"

В Днепре водитель сбил ребенка: смотрите видео с места происшествия

Обратите внимание! Недавно на Прикарпатье произошла жуткая авария. Автомобиль Volkswagen Tiguan слетел с дороги в обрыв. Как следствие, погибли 4 человека: трое мужчин и одна женщина.

Район улиц Антоновича, Рабочей и Канатной, где произошло ДТП / Карта Google

Автор: Олег Терещенко