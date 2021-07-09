В Днепре мужчина сбил 7-летнюю девочку: ее забрала скорая
Источник:"Информатор"
На улице Антоновича в Днепре Toyota въехала в 7-летнюю девочку. Ребенок в то время выходил из авто. На место прибыли полиция и несколько бригад скорой помощи.
Сообщают, что водитель не успел увидеть девочку. ДТП произошло примерно в 9 часов утра 9 июля.
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Детали ДТП
- Девочка вышла из авто Chevrolet.
- Водитель, который вез ее, стоял на светофоре и ехал в сторону улицы Рабочей во втором ряду.
- В это время в сторону улицы Канатной ехала Toyota.
- Водитель не успел среагировать и сбил ребенка.
На место происшествия работали полиция и медики / Фото "Информатор"
Девочку отвезли в больницу
На место происшествия прибыли бригады скорой помощи. Они обнаружили, что у девочки – перелом ноги. Ребенка отвезли в детскую больницу, что на Космической.
Сейчас полиция ждет приезда следователя. Проезд на улице затруднен, наблюдают пробки.
Toyota Land Cruiser въехал в 7-летнюю девочку / Фото "Информатор"
В Днепре водитель сбил ребенка: смотрите видео с места происшествия
Район улиц Антоновича, Рабочей и Канатной, где произошло ДТП / Карта Google