Водитель скорой сбил пешехода в Харькове: дедушка сразу умер
27 июля 2021 , 14:00Читати новину українською
Источник:Харьковская ОГА
В Харькове водитель скорой наехал на пешехода. Как следствие, пожилой мужчина сразу умер от полученных травм.
Инцидент произошел около полудня 26 июля. Погибшему было примерно 71 год (родился в 1950 году).
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Где сбили пешехода
- Это произошло в Новобаварском районе города.
- Пешехода сбили на проспекте Любви Малой.
- Был ли водитель скорой на рабочем автомобиле – не сообщается.
- Правоохранители начали расследование этого инцидента.
- Детали трагедии до сих пор устанавливают.