Водитель скорой сбил пешехода в Харькове: дедушка сразу умер

27 июля 2021 , 14:00
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Источник:

Харьковская ОГА

В Харькове водитель скорой наехал на пешехода. Как следствие, пожилой мужчина сразу умер от полученных травм.

Инцидент произошел около полудня 26 июля. Погибшему было примерно 71 год (родился в 1950 году).

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Где сбили пешехода

  • Это произошло в Новобаварском районе города.
  • Пешехода сбили на проспекте Любви Малой.
  • Был ли водитель скорой на рабочем автомобиле – не сообщается.
  • Правоохранители начали расследование этого инцидента.
  • Детали трагедии до сих пор устанавливают.
Обратите внимание! В Киеве ночью 26 июля на Столичном шоссе погиб человек. Впоследствии оказалось, что мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса авто. Он умер от полученных травм еще до приезда скорой.
Автор: Олександр Марчак