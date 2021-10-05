Водитель сразу сбежал: в Одессе бетоносмеситель влетел в канализационный ров

На Бугаевской в Одессе водитель не справился с управлением и съехал в канализационный ров. Как следствие, бетоносмеситель перевернулся набок. Водитель скрылся с места происшествия.

Бетоносмеситель влетел в яму 5 октября. Сейчас на месте происшествия откачивают бетон в исправный транспорт.

Обратите внимание На Полтавщине авто полиции перевернулось на крышу: патрульные в тяжелом состоянии

Водитель скрылся

Говорят, что бетоносмеситель ехал с полным грузом в сторону автовокзала. Однако не справился с управлением и выехал на обочину. Далее авто съехало в канализационный ров глубиной примерно в полтора метра.

Автомобиль в результате аварии перевернулся набок. Водитель скрылся сразу после инцидента. Вероятно, он побоялся ответственности или же просто испугался. В сети говорят, что на месте работает полиция. Однако официальную информацию она еще не предоставила.

В Одессе бетоносмеситель влетел в канализационный ров: видео

Люди по-разному отреагировали на инцидент, но большинство – шутит. Одни говорят, что бетоносмеситель "прилег отдохнуть", другие же пишут, что это обычное ДТП. Очевидно, у водителя отказали тормоза.