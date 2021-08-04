В Днепре водитель ударил полицейского ледорубом: говорит, хотел унять

На проспекте Пушкина в Днепре 3 августа произошел конфликт между водителем автомобиля ВАЗ и пешеходом, который оказался полицейским. Водитель ударил оппонента альпинистским снаряжением – ледорубом.

На следующий день после инцидента злоумышленник рассказал детали этого происшествия журналистам. Мол, хотел унять оппонента, когда тот на него нападал.

Это событие В Днепре водитель ударил топором полицейского-пешехода, – СМИ

Мужчина бил ногами машины

Этого водителя зовут Сергей. Он рассказал, что примерно в 11:45 выехал с проспекта Пушкина на перекресток с Курнатовским спуском. Там он увидел автомобильный пешеходный переход. Рядом стоял мужчина, который кричал и бил ногами транспорт.

Впоследствии авто начало ехать, а мужчина побежал за ним. Сергей говорит, что он тогда начал сигналить, чтобы избежать наезда на пешехода. Однако агрессивный мужчина начал уже бить его авто.

Я остановился, открыл окно и попросил его прекратить. Тот продолжил, я вышел из машины, чтобы успокоить хулигана. Он начал угрожать мне физической расправой. Я вернулся в машину и взял в руки альпеншток (альпинистское снаряжение, которое я использую в своих путешествиях),

– рассказал мужчина.

Однако он отметил, что взял инструмент за острую часть. Несмотря на это агрессор продолжал на него идти и бить при этом транспорт. Сергей говорит, что ударил черенком мужчину в локоть только тогда, когда тот замахнулся на него.

Начал говорить, что полицейский

После этого грубиян, якобы, угомонился. Однако после этого начал кричать, что совершили нападение на капитана полиции при исполнении.

После этого полицейский вызвал патрульных. Они начали опрашивать водителя, нападавшего и мужчину, который подошел после инцидента.

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Что было известно ранее

Сначала сообщали, что водитель ударил полицейского топором. Это якобы произошло, потому что мужчина не пропустил правоохранителя на зебре. Также очевидцы говорили, что правоохранителя ударили в грудную клетку.