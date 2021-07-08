"Дамы танцуют и бухают": в Днепре шумную вечеринку в троллейбусе устроил водитель – видео
Источник:24 канал
В Днепре в троллейбусе №16 водитель организовал "частную" вечеринку. Рядом с ним пили и танцевали пьяные женщины. В сети обнародовали видео.
Инцидент произошел поздним вечером 7 июля на проспекте Гагарина возле ТЦ "Нагорка". Об этом сообщила очевидица Изольда Штольц в чате жалоб Департамента транспорта Днепровского горсовета. Она тогда находилась в троллейбусе.
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Троллейбус бросало из стороны в сторону
По словам пассажирки, она села в троллейбус на остановке возле торгового центра. Изольда Штольц рассказывает, что в транспорте очень громко звучала музыка. Возле водителя были две пьяные женщины. Они вели себя неадекватно, пили и танцевали.
Только села в 16 троллейбус. У водителя две дамы танцуют и бухают. В салоне громко звучала музыка,
рассказала возмущенная женщина.
Также она опубликовала соответствующее видео. По словам пассажирки, из-за того, что троллейбус – сам по себе громкий, на кадрах музыку слышно плохо.
В Днепре водитель троллейбуса устроил вечеринку: видео Изольды Штольц
Изольда Штоль добавила: водитель слишком резко рулил, поэтому троллейбус бросало в разные стороны. Женщина испугалась ехать дальше и вышла на следующей остановке.
В Днепре женщины пили и развлекались в троллейбусе: смотрите видео Изольды Штольц