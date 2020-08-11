Водитель задремал: в Киеве маршрутка врезалась в павильон – фото
В Киеве маршрутка с пассажирами влетела в продуктовый киоск. Никто не пострадал, однако авария вызвала убытки торговому павильону.
ДТП произошло 11 августа на улице Генерала Наумова. Об этом рассказали на странице "Киев Оперативный" в фейсбук.
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Как сообщают в сообществе, водитель уснул за рулем. Выехав на тротуар, он протаранил МАФ (торговый павильон – 24 канал), в котором продавали продукты.
К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Полиция ситуацию еще не прокомментировали.
На фото видно, как возмущенный продавец показывает на убытки, что спровоцировала авария. Автобус повредил часть павильона. В частности, треснула вывеска и разбились окна.
Переднее стекло маршрутки также повреждено.