Водитель автобуса со школьниками умер за рулем, машина влетела в забор: фото и видео

В понедельник, 3 февраля, в Каменском Днепропетровской области произошло ужасное ДТП с участием автобуса, который вез школьников на экскурсию. Во время поездки водитель умер за рулем, после чего автобус влетел в забор, а девочка на ходу выпала из него.

Водителю стало плохо буквально за несколько метров до перекрестка, после чего автобус стал неуправляемым, сообщает "Информатор".

К слову: Авто с 4 людьми затонуло в пруду в Днепропетровской области: среди погибших – ребенок

Переехав через трамвайные пути, автобус начало косить влево и он полетел в строительный забор. В это время из него выпала школьница. К счастью, девочка и другие школьники остались невредимыми.

Прежде считалось, что причиной ДТП была неисправность тормозов автобуса. Но потом выяснилось, что прямо во время движения скончался водитель. В профсоюзе автоперевозчиков Днепра сообщили, что у 68-летнего мужчины были проблемы с сердцем. Вероятно, он умер от инсульта.



Место ДТП с участием автобуса со школьниками в Каменском

Более того, глава профсоюза Михаил Тонконогий заявил, что руководство компании-перевозчика знало о проблемах со здоровьем водителя, но несмотря на это, выпустили его в рейс.

Со следующей недели мы проверим соблюдение трудового законодательства на предприятиях. Также проверим медиков, которые выпускают водителей в рейсы. И пусть только попробуют врать или избегать проверок,

– заявил Тонконогий.

ДТП автобуса со школьниками: смотрите видео