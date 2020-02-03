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      Водитель автобуса со школьниками умер за рулем, машина влетела в забор: фото и видео

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      В Каменском школьница на ходу выпала из автобуса / sobitie.com.ua

      В понедельник, 3 февраля, в Каменском Днепропетровской области произошло ужасное ДТП с участием автобуса, который вез школьников на экскурсию. Во время поездки водитель умер за рулем, после чего автобус влетел в забор, а девочка на ходу выпала из него.

      Водителю стало плохо буквально за несколько метров до перекрестка, после чего автобус стал неуправляемым, сообщает "Информатор".

      К слову: Авто с 4 людьми затонуло в пруду в Днепропетровской области: среди погибших – ребенок

      Переехав через трамвайные пути, автобус начало косить влево и он полетел в строительный забор. В это время из него выпала школьница. К счастью, девочка и другие школьники остались невредимыми.

      Прежде считалось, что причиной ДТП была неисправность тормозов автобуса. Но потом выяснилось, что прямо во время движения скончался водитель. В профсоюзе автоперевозчиков Днепра сообщили, что у 68-летнего мужчины были проблемы с сердцем. Вероятно, он умер от инсульта.

      ДТП автобуса зі школярами у Кам'янському
      Место ДТП с участием автобуса со школьниками в Каменском

      Более того, глава профсоюза Михаил Тонконогий заявил, что руководство компании-перевозчика знало о проблемах со здоровьем водителя, но несмотря на это, выпустили его в рейс.

      Со следующей недели мы проверим соблюдение трудового законодательства на предприятиях. Также проверим медиков, которые выпускают водителей в рейсы. И пусть только попробуют врать или избегать проверок,
      – заявил Тонконогий.

      ДТП автобуса со школьниками: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Кам'янське Жертвы Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП
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