Водитель BMW устроил опасный дрифт в центре Харькова: возмутительное видео

В центре Харькова водитель черного BMW устроил опасные автомобильные выкрутасы. Чудом обошлось без жертв, хотя рядом стояли несколько человек и проезжали другие авто. Именно вблизи этого места более 2 лет произошло страшное ДТП с участием Зайцевой, в котором погибли 6 человек.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер опубликовал в телеграме видео с иномаркой и назвал поведение водителя возмутительным.

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Вблизи этого места почти 2,5 года назад неадекватность водителей уже унесла шесть жизней. Неужели этого мало? Обращаю внимание правоохранителей на недопустимость игнорирования подобных вопиющих случаев нарушения ПДД,

– подчеркнул Кучер.

Он добавил, что ситуацию с опасным катанием BMW в центре города берет под личный контроль.



Водитель BMW устроил опасный дрифт в Харькове / скриншот

Как видно на опубликованном видео, дерзкий водитель решил погонять прямо посреди проезжей части на площади Конституции. Дрифтуя на большой скорости, он едва не задел несколько проезжавших рядом машин и людей, которые стояли на тротуаре.

Люди в сети возмутились, ведь неподалеку от этого места в октябре 2017 года произошла одна из самых страшных ДТП в истории Харькова. Тогда автомобиль Елены Зайцевой столкнулся с Volkswagen Touareg Геннадия Дронова и вылетел на тротуар, где стояли пешеходы. В результате аварии погибли 6 человек, еще 5 получили ранения.