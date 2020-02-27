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      Водитель BMW устроил опасный дрифт в центре Харькова: возмутительное видео

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      BMW влаштував небезпечні катання у центрі Харкова / Скріншот

      В центре Харькова водитель черного BMW устроил опасные автомобильные выкрутасы. Чудом обошлось без жертв, хотя рядом стояли несколько человек и проезжали другие авто. Именно вблизи этого места более 2 лет произошло страшное ДТП с участием Зайцевой, в котором погибли 6 человек.

      Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер опубликовал в телеграме видео с иномаркой и назвал поведение водителя возмутительным.

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      Вблизи этого места почти 2,5 года назад неадекватность водителей уже унесла шесть жизней. Неужели этого мало? Обращаю внимание правоохранителей на недопустимость игнорирования подобных вопиющих случаев нарушения ПДД,
      – подчеркнул Кучер.

      Он добавил, что ситуацию с опасным катанием BMW в центре города берет под личный контроль.


      Водитель BMW устроил опасный дрифт в Харькове / скриншот

      Как видно на опубликованном видео, дерзкий водитель решил погонять прямо посреди проезжей части на площади Конституции. Дрифтуя на большой скорости, он едва не задел несколько проезжавших рядом машин и людей, которые стояли на тротуаре.

       

      Люди в сети возмутились, ведь неподалеку от этого места в октябре 2017 года произошла одна из самых страшных ДТП в истории Харькова. Тогда автомобиль Елены Зайцевой столкнулся с Volkswagen Touareg Геннадия Дронова и вылетел на тротуар, где стояли пешеходы. В результате аварии погибли 6 человек, еще 5 получили ранения.

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Полиция Транспорт Авто Новости Харькова ДТП в Харькове Новости Украины
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