Водитель BMW устроил стрельбу в Киеве

В субботу, 19 января, водитель BMW стрелял в прохожего с собакой возле станции метро Шулявская в Киеве.

Об этом сообщает Информатор.

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Известно, что мужчина на автомобиле BMW с номерным знаком АА8452ТС из открытого окна выстрелил из пневматического оружия в прохожего, который гулял с собакой. Более того, преступник скрылся с места событий, оставив машину. О состоянии пострадавшего неизвестно.

Однако, позже полиция ввела план "перехват" и таки нашла злоумышленника.

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