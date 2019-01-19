Водитель BMW устроил стрельбу в Киеве
В субботу, 19 января, водитель BMW стрелял в прохожего с собакой возле станции метро Шулявская в Киеве.
Об этом сообщает Информатор.
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Известно, что мужчина на автомобиле BMW с номерным знаком АА8452ТС из открытого окна выстрелил из пневматического оружия в прохожего, который гулял с собакой. Более того, преступник скрылся с места событий, оставив машину. О состоянии пострадавшего неизвестно.
Однако, позже полиция ввела план "перехват" и таки нашла злоумышленника.
Ранее 24 канал писал, что неизвестные сообщили о заминировании ТРЦ "Магелан", который находится на проспекте Академика Глушкова.
Источник: 24 Канал
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