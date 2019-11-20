Водитель бросила авто на рельсах и заблокировала движение трамваев: курьезное видео

В Одессе водитель поехала на внедорожнике под запрещенный знак, выехала на встречную полосу, а затем бросила авто прямо на рельсах, заблокировав движение трамваев.

Нарушение зафиксировали камеры наблюдения, соответствующее видео опубликовали на ютуб-канале "Центр 077".

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Пассажиры общественного транспорта не растерялись – перенесли автомобиль, чтобы электротранспорт смог ехать дальше.

Сама же виновница происшествия вернулась через 20 минут. Как в ничем не бывало села за руль, снова нарушая правила.

Смотрите видео с камер наблюдений:

Как сообщили в ТСН, 34-летнюю Юлию уже оштрафовали. Журналисты издания пытались встретиться с женщиной, однако не застали ее дома. Зато за нарушительницу извинилась мать – мол, дочка только недавно села за руль.



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