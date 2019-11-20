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      Водитель бросила авто на рельсах и заблокировала движение трамваев: курьезное видео

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      Нарушения в Одессе / Скриншот

      В Одессе водитель поехала на внедорожнике под запрещенный знак, выехала на встречную полосу, а затем бросила авто прямо на рельсах, заблокировав движение трамваев.

      Нарушение зафиксировали камеры наблюдения, соответствующее видео опубликовали на ютуб-канале "Центр 077".

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      Пассажиры общественного транспорта не растерялись – перенесли автомобиль, чтобы электротранспорт смог ехать дальше.

      Сама же виновница происшествия вернулась через 20 минут. Как в ничем не бывало села за руль, снова нарушая правила.

      Смотрите видео с камер наблюдений:

      Как сообщили в ТСН, 34-летнюю Юлию уже оштрафовали. Журналисты издания пытались встретиться с женщиной, однако не застали ее дома. Зато за нарушительницу извинилась мать – мол, дочка только недавно села за руль.

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Транспорт Курьезные новости Новости Одессы Авто
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