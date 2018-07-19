Водитель фуры сбил инспектора и на капоте повез его в сторону Черновцов: видео (18+)
В Украине водитель фуры на дороге сбил инспектора "Укртрансбезпекы" и продолжил ехать вместе с этим человеком на капоте.
Соответствующее видео разместили в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".
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Сегодня в 11:22 на линию 102 поступил вызов от инспектора "Укртрансбезпекы" о том, что неизвестный мужчина на грузовике сбил его и в настоящее время сбитый инспектор движется с ним на капоте,
– говорится в заметке с видео.
Инспектор также сообщил полиции о том, что водитель не собирается останавливаться и продолжает двигаться в сторону Черновцов.
На видео, снятом очевидцами видно, как инспектор "путешествует" на капоте грузовика и разговаривает по телефону.
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику: