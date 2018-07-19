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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Водитель фуры сбил инспектора и на капоте повез его в сторону Черновцов: видео (18+)

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Сбитый инспектор сообщил полиции о том, что водитель не собирается останавливаться и продолжает двигаться в сторону Черновцов
Сбитый инспектор сообщил полиции о том, что водитель не собирается останавливаться и продолжает двигаться в сторону Черновцов / md.geoview.info

В Украине водитель фуры на дороге сбил инспектора "Укртрансбезпекы" и продолжил ехать вместе с этим человеком на капоте.

Соответствующее видео разместили в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

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Сегодня в 11:22 на линию 102 поступил вызов от инспектора "Укртрансбезпекы" о том, что неизвестный мужчина на грузовике сбил его и в настоящее время сбитый инспектор движется с ним на капоте,
– говорится в заметке с видео.

Инспектор также сообщил полиции о том, что водитель не собирается останавливаться и продолжает двигаться в сторону Черновцов.

На видео, снятом очевидцами видно, как инспектор "путешествует" на капоте грузовика и разговаривает по телефону.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику:

 

Теги: Новости Украины Транспорт Аварии и ДТП Новости Черновцов Курьезные новости
Источник: 24 канал
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