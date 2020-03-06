Водитель хотел проверить реакцию патрульных на правонарушение: видео

В Киеве водитель Ford ездил по полосе для общественного транспорта, а когда его остановили, объяснил, что хотел проверить правоохранителей.

В Подольском районе Киева патрульные обратили внимание на автомобиль, который ехал по полосе для общественного транспорта. По просьбе правоохранителей остановиться, мужчина не реагировал, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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Когда полиции удалось остановить 43-летнего водителя путем блокирования, то он сообщил, что хотел убедиться, как отреагируют на его нарушения.

На водителя составили акт по статье "движение по полосе для общественного транспорта" и протокол по статье "невыполнение требования об остановке".

Смотрите видео: как патрульные преследуют правонарушителя