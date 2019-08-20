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      Водитель маршрутки набросился с оскорблениями на ветерана АТО в Киеве

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      В Киеве водитель маршрутки оскорбил ветерана АТО: детали
      В Киеве водитель маршрутки оскорбил ветерана АТО: детали / Соцсети

      В Киеве водитель маршрутного такси №742 отказался перевозить участника боевых действий на Донбассе. Кроме того, в сторону воина из его уст прозвучали оскорбления. А когда последний попросил прояснить ситуацию, водитель промолчал.

      Как сообщил сам потерпевший, Сергей Викарчук, случилось это днем 19 августа в Академгородке.

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      По словам воина, после того, как он показал удостоверение участника боевых действий, водитель автобуса назвал его "воякой" или "служакой", а также использовал ненормативную лексику.

      Кроме того, водитель автобуса проигнорировал просьбу ветерана АТО все объяснить. Также он потом отказался брать деньги за проезд.

      Сейчас Сергей Викарчук пытается связаться с руководством перевозчика. Ждет он от них и от водителя по меньшей мере извинений.

      Не менее резонансный случай недавно произошел под Житомиром – здесь блогер Артур Сороченко избил ветерана войны на Донбассе за слова о том, что Россия воюет против Украины. Правда, скандал этим не ограничился – после заседания суда по этому делу Сороченко облили нечистотами.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Скандал Транспорт Война на Донбассе АТО
      Источник: 24 канал
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