Водитель маршрутки набросился с оскорблениями на ветерана АТО в Киеве

В Киеве водитель маршрутного такси №742 отказался перевозить участника боевых действий на Донбассе. Кроме того, в сторону воина из его уст прозвучали оскорбления. А когда последний попросил прояснить ситуацию, водитель промолчал.

Как сообщил сам потерпевший, Сергей Викарчук, случилось это днем 19 августа в Академгородке.

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По словам воина, после того, как он показал удостоверение участника боевых действий, водитель автобуса назвал его "воякой" или "служакой", а также использовал ненормативную лексику.

Кроме того, водитель автобуса проигнорировал просьбу ветерана АТО все объяснить. Также он потом отказался брать деньги за проезд.

Сейчас Сергей Викарчук пытается связаться с руководством перевозчика. Ждет он от них и от водителя по меньшей мере извинений.

Не менее резонансный случай недавно произошел под Житомиром – здесь блогер Артур Сороченко избил ветерана войны на Донбассе за слова о том, что Россия воюет против Украины. Правда, скандал этим не ограничился – после заседания суда по этому делу Сороченко облили нечистотами.