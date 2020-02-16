Водитель маршрутки устроил драку на глазах у пассажиров: видео

В Киеве водитель маршрутки под номером 212 устроил драку с другим участником движения на глазах у пассажиров.

Видео драки опубликовал один из пассажиров на фейсбук-странице "Киев-оперативной".

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Известно, что конфликт произошел после того, как микроавтобус Mercedes во время движения "подрезал" маршрутку. Тогда маршрутчик решил догнать машину и устроил словесную перепалку с водителем, которая впоследствии переросла в драку.

Люди в соцсети начали активно обсуждать этот инцидент. Одним такая ситуация показалась смешной, другие же отмечают, что такое поведение водителя общественного транспорта недопустимо.