14:50
16 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин и однополые браки. Космическая нищета
      Вєсті Кремля
      20:04, 15 февраля
      Вести.UA. Жир: Зеленский в книге Онищенко. Школьные уроки от нардепов ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020

      Водитель маршрутки устроил драку на глазах у пассажиров: видео

      0 Читати новину українською
      Маршрутчик подрался с другим водителем / Иллюстративное фото

      В Киеве водитель маршрутки под номером 212 устроил драку с другим участником движения на глазах у пассажиров.

      Видео драки опубликовал один из пассажиров на фейсбук-странице "Киев-оперативной".

      К слову: Водитель маршрутки в Днепре ехал и смотрел фильм – видео

      Известно, что конфликт произошел после того, как микроавтобус Mercedes во время движения "подрезал" маршрутку. Тогда маршрутчик решил догнать машину и устроил словесную перепалку с водителем, которая впоследствии переросла в драку.

      Люди в соцсети начали активно обсуждать этот инцидент. Одним такая ситуация показалась смешной, другие же отмечают, что такое поведение водителя общественного транспорта недопустимо.

       

      Чемпионат мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
      сегодня
      2630
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Криминальные новости Транспорт Новости Киева Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:45 Хочется добиваться успеха и развиваться. А быть запасным вариантом я не хотел, – Виктор Выхрист
      Станіслав Безушко 5
      сегодня , 07:40 В какие страны Европы украинцы могут ездить без виз: инфографика
      36492
      15 февраля , 22:00 Что такое пребиотики и как они влияют на наше здоровье?
      Світлана Фус 649
      15 февраля , 21:00 Большое интервью из Зеленским: что наговорил президент и чему верить не стоит
      Віталій Шабунін 817
      15 февраля , 20:30 "Командировка" на Донбасс: как военные РФ пытаются скрыть свои преступления
      Михайло Макарук 1180
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук