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      Водитель маршрутки в Днепре ехал и смотрел фильм: видео

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      Водитель маршрутки в Днепре ехал и смотрел фильм

      В Днепре водитель маршрутки во время движения транспорта смотрел на телефоне фильм. Его безответственное поведение зафиксировали и опубликовали в сети. Водителю уже объявили выговор.

      Как водителю удалось совместить два занятия, опубликовали в телеграмме "Днепр сейчас".

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      Совмещает приятное с безответственным. Водитель на 51 маршруте, держа в левой руке телефон, всю дорогу смотрит фильм,
      – говорится в сообщении.

      По словам председателя профсоюза автомобилистов Днепра Михаила Тонконогого, водителя маршрутки уже наказали.

      "Водителю объявлен выговор. С ним и его коллегами проведут внеплановый инструктаж по пользованию гаджетами во время работы", – сказал Тонконогий.

      В Днепре водитель во время движения смотрел фильм: видео

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Смартфоны Новые правила дорожного движения Курьезные новости Транспорт Новости Днепра
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