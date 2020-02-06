Водитель маршрутки в Днепре ехал и смотрел фильм: видео

В Днепре водитель маршрутки во время движения транспорта смотрел на телефоне фильм. Его безответственное поведение зафиксировали и опубликовали в сети. Водителю уже объявили выговор.

Как водителю удалось совместить два занятия, опубликовали в телеграмме "Днепр сейчас".

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Совмещает приятное с безответственным. Водитель на 51 маршруте, держа в левой руке телефон, всю дорогу смотрит фильм,

– говорится в сообщении.

По словам председателя профсоюза автомобилистов Днепра Михаила Тонконогого, водителя маршрутки уже наказали.

"Водителю объявлен выговор. С ним и его коллегами проведут внеплановый инструктаж по пользованию гаджетами во время работы", – сказал Тонконогий.

В Днепре водитель во время движения смотрел фильм: видео