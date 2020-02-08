Водитель маршрутки в Днепре возмутился из-за удостоверения ветерана АТО, потерявшего ногу: видео

Водитель маршрутки в Днепре утром 8 февраля резко отреагировал на удостоверение участника боевых действий, которое предоставил один из пассажиров. При этом ветеран войны на Донбассе имеет инвалидность – он потерял ногу.

"Утро в 136 маршруте. Ситуация практически дошла до драки. Все началось с того, что водитель резко отреагировал на предоставленное пассажиром удостоверения УБД. Как выяснилось, он имеет инвалидность, у него нет одной ноги", – сообщили в фейсбук-сообществе "Реальный Левобережный" и добавили соответствующее видео из маршрутки.

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За ветерана АТО вступилась девушка, и в маршрутке вспыхнула словесная перепалка между водителем и пассажирами. Девушка начала ругаться с водителем, пассажиры пытались их успокоить, но не получалось.

"Я за АТОшника тебе рот до ушей разорву. У меня отец там свою жизнь оставил. Ты знаешь, сколько у меня там друзей погибло?"– восклицает на видео кто-то из пассажиров.

Смотрите видео 18+ из маршрутки, где вспыхнул спор из-за ветерана АТО: