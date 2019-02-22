Водитель потерял сознание за рулем: в Днепре троллейбус с пассажирами чуть не слетел с моста

В Днепре троллейбус почти скатился с моста из-за того, что водитель потерял сознание. Спасли от аварии транспорт, полный пассажиров, бетонные ограждения. Пострадавших нет.

Инцидент произошел на маршруте № 20, когда тот попытался заехать на мост с Мануйловского проспекта. Троллейбус просто покатился обратно вниз. Испуганные пассажиры начали кричать, передает "Информатор".

Читайте также: Фура с кирпичом перевернулась на Крещатике: фото и видео



Водитель потерял сознание во время следования по маршруту

Когда троллейбус остановили бетонные ограждения, кондуктор пошла к водителю, чтобы узнать о неисправности. Оказалось, водителю стало плохо, и он без сознания лежал на руле.



Водителю вызвали "скорую"

На место инцидента вызвали скорую помощь. Мужчине сделали искусственную вентиляцию легких.



Троллейбус чуть не слетел с моста

В Днепре водитель троллейбуса потерял сознание за рулем: видео