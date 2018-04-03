Водитель потряс полицию поступком после задержания в Николаеве

В Николаеве полицейские остановили водителя с признаками наркотического опьянения. Чтобы доказать свою невиновность, он глотнул из бутылки мочи.

Об этом рассказал патрульный полицейский города Николаева Александр Гарп на своей странице в Facebook.

"Обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения. Перед тем, как посадить человека в служебное авто, провели поверхностную проверку. Обнаружил бутылку 0,5 л из-под минеральной воды, в которой было где-то 1/3 жидкости желтого цвета с пенкой. Сразу подумал, что это моча", – отметил правоохранитель.

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Водитель заявил, что это обычная сладкая водичка. Патрульные удивились и спросили, может ли он ее выпить. Мужчина сказал, что может.

Говорит: "Могу" и глотает, немного разливая себе на лицо, так что по шее потекло. Ну, думаю, может реально вода сладкая! Но когда в туалете с этой бутылки хотел перелить в стакан для анализов, то понял, что таки моча! Но почему глотал? Неужели таки наркоман под кайфом за рулем?

– удивился Александр.

В анализе медики не нашли никаких наркотических веществ, но поведение водителя было странным, да и на наркотическое состояние указывали глаза, язык и поведение задержанного. Впоследствии, было обнаружено в анализах соединение каннабиса.

У мужчины изъяли водительское удостоверение. Продолжается проверка.