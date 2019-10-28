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      Водитель за ноги выволок нетрезвую женщину из маршрутки в Днепре: видео

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      В Днепре водитель силой выволок нетрезвую пассажирку из маршрутки
      В Днепре водитель силой выволок нетрезвую пассажирку из маршрутки / Скриншот

      В Днепре 27 октября произошел досадный инцидент между маршрутчиком и пассажиркой. Водитель насильно выдворил из салона нетрезвую женщину, которая отказывалась оплачивать проезд.

      Инцидент произошел на маршруте №155 возле железнодорожного вокзала в Днепре. Видео инцидента опубликовали в одном из местных Telegram-каналов.

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      Нетрезвая пассажирка пыталась убедить водителя маршрутки провезти ее бесплатно. Однако мужчина отказался и буквально за ноги вытащил женщину на дорогу. Весь инцидент сопровождался криками и грубой бранью.

      Пассажиры маршрутки возмущались поведением шофера и требовали оставить ее в покое. Люди даже предлагали маршрутчику заплатить за женщину.

      Что же вы ее так выбрасываете? Да берите эти 7 гривен. Что вы делаете с женщиной, зачем выбросили? Ужас...,
      – возмутитлась очевидица.

      Однако, водитель отказался брать деньги от других пассажиров. Он оттолкнул женщину от маршрутки и уехал.

      Водитель за ноги вытащил пассажирку из маршрутки в Днепре: видео

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Днепра Новости Украины Алкоголь Скандал Транспорт
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