Водитель за ноги выволок нетрезвую женщину из маршрутки в Днепре: видео

В Днепре 27 октября произошел досадный инцидент между маршрутчиком и пассажиркой. Водитель насильно выдворил из салона нетрезвую женщину, которая отказывалась оплачивать проезд.

Инцидент произошел на маршруте №155 возле железнодорожного вокзала в Днепре. Видео инцидента опубликовали в одном из местных Telegram-каналов.

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Нетрезвая пассажирка пыталась убедить водителя маршрутки провезти ее бесплатно. Однако мужчина отказался и буквально за ноги вытащил женщину на дорогу. Весь инцидент сопровождался криками и грубой бранью.

Пассажиры маршрутки возмущались поведением шофера и требовали оставить ее в покое. Люди даже предлагали маршрутчику заплатить за женщину.

Что же вы ее так выбрасываете? Да берите эти 7 гривен. Что вы делаете с женщиной, зачем выбросили? Ужас...,

– возмутитлась очевидица.

Однако, водитель отказался брать деньги от других пассажиров. Он оттолкнул женщину от маршрутки и уехал.

Водитель за ноги вытащил пассажирку из маршрутки в Днепре: видео