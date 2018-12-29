Водитель жестоко избил пешеходов-нарушителей, которые перебегали дорогу: видео

В Каменском, на Днепропетровщине, водитель в ярости выскочил из машины и избил пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте.

Видео с камер наблюдения опубликовали на YouTube.

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На ролике видно, что женщина с собакой и еще два человека перебегали дорогу на проспекте Юбилейном в неположенном месте. Собака, которая бежала чуть впереди чуть не попала под колеса "Жигулей".



Водитель жестоко избил пешеходов-нарушителей

Водителя это очень возмутило, а потому он экстренно затормозил, выскочил из автомобиля и ударил женщину кулаком в лицо. После этого он ударил и мужчину, который также переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина от удара упал на проезжую часть в нескольких сантиметрах от машины в движении.

Водитель избил пешеходов, которые переходили дорогу не по правилам: видео