Более десятка водителей грузовиков отказались проходить весовой контроль на КПП "Дачное" под Одессой. В знак протеста они ночью 30 июня перекрыли проезд на трассе Одесса – Киев.

Глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что на место событий приехали полицейские и составили в отношении нарушителей админпротоколы. Об этом сообщает "Думская".

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Усиление весового контроля грузовиков: позиция Одесской ОГА

С 1 июля в области существенно усилят габаритно-весовой контроль. Шесть дополнительных весовых комплексов установят на самых популярных маршрутах дальнобойщиков. На них будут работать группы инспекторов "Укртрансбезпекы" из других регионов.

Куцый отметил, что в 2020 году в Одесской области запланирован ремонт 163 километров дорог государственного значения. Он пригрозил, что не разрешит их разрушать перегруженными фурами.

Что известно про "хронические" конфликты на КПП "Дачное" под Одессой

КПП "Дачное" – место постоянных конфликтов из-за весового контрол. В апреле 2019 года здесь, например, произошло ночное побоище между активистами двух конкурирующих организаций.

В декабре прошлого года водители грузовиков также перекрывали КПП "Дачное". Тогда дальнобойщикам удалось в результате проехать без взвешивания.

Что известно о взвешивании грузовиков в Украине

Весовой контроль на украинских дорогах был отменен при сбежавшем экс-президенте Викторе Януковиче. Процедура превратилась в коррупционные схемы.

После 2014 года большегрузные фуры снова начали взвешивать. Перегруженные машины в течение нескольких лет превратили главные магистрали страны в разбитые дороги.

С 12 мая 2020 года инспекторы Укртрансбезпекы составили более 900 актов о превышении габаритно-весовых параметров. А сумма штрафов за этот период составляет более 190 тысяч евро.

Недавно правоохранители усилили проверки крупногабаритных грузовиков. Прежде всего потому, что забиты под завязку фуры разрушают дороги, эту проблему недавно отмечал и президент Владимир Зеленский.

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