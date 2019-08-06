Водители грузовиков перекрыли трассу Киев – Чоп во Львовской области: фото

Водители грузовиков перекрыли международную трассу Киев – Чоп в Запытове Каменка-Бугского района на Львовщине. Около 200 человек ходят по пешеходному переходу.

Водители протестуют против коррупции в государственной службе "Укртрансбезпека", об этом сообщает Telegram 24 канала.

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Дальнобойщики жалуются, что чиновники требуют все большие взятки за выдачу лицензий на грузовые перевозки от 300 до 500 евро за одну фуру.

Один из инициаторов акции перевозчик Владимир Михалевич рассказал, что в пунктах выдачи "делается страшное – очереди, люди ждут по несколько дней, ссорятся", пишет Zaxid.net.

Если раньше во Львове в день выдавали примерно 300 универсальных разрешений и примерно 70-80 транзитных. А теперь вообще во Львове в день выдают 60 разрешений,

– сказал Михалевияч.

Так, с 23 июля "Укртрансбезопасность" согласно приказу №572 Министерства инфраструктуры существенно ограничила выдачу разрешений.



Протест водителей на Львовщине / Источник: lv.suspilne.media

Он также добавил, что в пунктах выдачи "делается страшное – очереди, люди ждут по несколько дней, ссорятся". Акция началась в 9:55, а в 11 дорогу разблокировали полностью. Движение по международной трассе восстановили.



Перекрытие трассы Киев – Чоп / Фейсбук-страница Игоря Зинкевич​а