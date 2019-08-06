05:24
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Водители грузовиков перекрыли трассу Киев – Чоп во Львовской области: фото

      388 Читати новину українською

      Водители грузовиков перекрыли международную трассу Киев – Чоп в Запытове Каменка-Бугского района на Львовщине. Около 200 человек ходят по пешеходному переходу.

      Водители протестуют против коррупции в государственной службе "Укртрансбезпека", об этом сообщает Telegram 24 канала.

      Интересно: Скандал вокруг уничтоженной мозаики во Львове: на сколько оштрафовали застройщика

      Дальнобойщики жалуются, что чиновники требуют все большие взятки за выдачу лицензий на грузовые перевозки от 300 до 500 евро за одну фуру.

      Один из инициаторов акции перевозчик Владимир Михалевич рассказал, что в пунктах выдачи "делается страшное – очереди, люди ждут по несколько дней, ссорятся", пишет Zaxid.net.

      Если раньше во Львове в день выдавали примерно 300 универсальных разрешений и примерно 70-80 транзитных. А теперь вообще во Львове в день выдают 60 разрешений,
      – сказал Михалевияч. 

      Так, с 23 июля "Укртрансбезопасность" согласно приказу №572 Министерства инфраструктуры существенно ограничила выдачу разрешений.


      Протест водителей на Львовщине / Источник: lv.suspilne.media

      Он также добавил, что в пунктах выдачи "делается страшное – очереди, люди ждут по несколько дней, ссорятся". Акция началась в 9:55, а в 11 дорогу разблокировали полностью. Движение по международной трассе восстановили.


      Перекрытие трассы Киев – Чоп / Фейсбук-страница Игоря Зинкевич​а 


      Протест водителей / Джерело: lv.suspilne.media

       

      blog_ava
      С обнаженной грудью и усами: Эмили Ратаковски взбудоражила сеть новой эротической съемкой
      8 августа
      399
      Теги: Новости Украины Новости политики Протесты Новости Львова Министерство инфраструктуры
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 6 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      515
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 442
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 880
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      61
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 279
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук